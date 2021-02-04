非吸煙肺癌患者總是問：「為何不抽煙也患肺癌？太不公平！」民眾未必知曉，在中國和東南亞地區，約30%肺癌患者並不抽煙，既非大驚小怪事情，便要問如何預防？在過去10年，醫學界已證明每年一次High-resolution CT Scan（高解像電腦斷層掃瞄）可以從45歲以上吸煙者找到早期肺癌，並能把整體肺癌死亡率減約20%。（見註1）

同一方法在非吸煙者身上可行嗎？這問題困擾醫學界已久，因整體病發率不高，若45歲以上要全民每年掃瞄，醫療系統定不勝負荷。終於期待已久TALENT研究結果在今年1月30日出爐了。（見註2）

研究來自台灣，55歲非吸煙者若有任何一項風險便可入組，其中包括家庭歷史、二手煙、慢性肺病和高度廚房油煙接觸，共有12,011人入組，當中的一半，每年做電腦掃瞄，而另一半只接受平面肺照片。重要資料是，入組人群平均年齡61歲，近半是有家庭肺癌歷史，經數年跟進後，發現2.1%有早期肺癌；當中若有一位或以上家庭成員曾患肺癌的話，病發率便升高至3.2%；如果不幸家裏有4位或以上患者的話，患肺癌的機率便升到9.1%。

這研究結果仍屬初步，因跟蹤時間短，未能明確知道會否減少死亡率。但這研究說明電腦掃瞄篩查的可行性，尤其是有強烈家族肺癌歷史的非吸煙者，便要加倍小心留意。

病向淺中醫的理論，終於可應用於肺癌。但在終極結果未出爐前，掃不掃便由你。

註1：NLST Team WEJM 2013／註2：Yang et al WCLC 2020