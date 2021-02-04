上周才提及首爾市政府發行的最新懷孕指南，所引起的公關危機及性平意識，想不到台灣近日又有一單。

台灣的「食令日曆」是一本群眾募資出版的日曆，產品的文宣標語是：「在一年365個日常裏，和『食令』有關的一切都集結在這裏」。其賣點是，用很精美可愛而具文青氣息的插畫，每天介紹一個食材，配上營養師設計每日時令飲食和營養成分，故2020首次出版時，很受歡迎。

但2021出版的「食令日曆」，卻出師不利，因當中內容被認為涉及嚴重的性別刻板印象，如：「要會看芽球菊苣的顏色，也要會看婆婆（家婆）的臉色」、「在婆婆（家婆）面前，要像個麻糬軟Q一點」、「做了人妻，也要跟桶柑一樣水水的」、「別對老公動肝火，多吃點不上火的鴨肉」、「家庭工作再忙，也要像豇豆一樣，絕不讓自己乾癟」、「皺巴巴不只是主婦的禁忌」等，即明示女性，在現世代當人妻的標準是：首先在外表上皮膚要保持水嫩，不能皺皮；對住老公要絕對服從，對住家婆更要像白燕一樣。

我細看日曆，最大問題未必是句子本身，而是日曆一面倒只要求女性婚後要如何，卻欠缺對男性有同樣的提點。例如，別對老公動不動就動肝火，我看句子本身不無道理，是夫妻相處之道之一半（得要有另一半同樣配合才行），但若一面倒地只要求一方（妻子）去做，那就是問題。若把句子改成「別對伴侶動肝火」，就可避免性別刻板。當然，有些觀念是本質上有問題，叫人要看家婆／老爺或外母／外父面色，放諸現世代男女，相信沒有很多人會接受。

日曆在台灣引發性別刻板印象而遭強烈批評，出版社雖然已經道歉，但只在臉書承諾把電子版日曆的文字做部分修正，至於買了實體版的消費者，則沒有回收或退款安排。引發如此強烈的爭議，卻不立即作出退款行動，是很短視的做法。消費者就當自己今年遇人不淑，但下年還會那麼笨繼續支持你嗎？