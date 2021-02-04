鹽也能發電 與錢古今密不可分

鹽是人們不可或缺必需品，除了可以為食物調味，醃製食物來延長保存期限，更重要的是為人體提供所需礦物質。消委會不時會作抽查，曾測試了39款食用鹽，發現當中部分含致癌物砷及微量塑膠，有一款含鉛量超標。

鹽如此重要，對人類歷史也就產生影響，從地名就能看出來。莫札特的的家鄉奧地利的薩爾斯堡（Salzburg），在德語裏，Salz是salt鹽，薩爾斯堡就是「鹽城」的意思。在英文，wich這個詞的意思是鹽場，只要聽到某個地方叫wich，就知道當年是產鹽的，例如Norwich（諾威奇，港一般叫諾域治）、Sandwich（桑威奇）。

古代中國 鹽為國家收入重要來源

古代中國，鹽是國家財政收入重要來源，秦始皇在全國壟斷鹽的專營權。三面環海的香港擁有不少海洋資源，以前也是為朝廷生產海鹽的地方，鹽場包括今天大澳、屯門等，九龍城、觀塘一帶的官富鹽場就有名氣，那些年代百姓製作及販賣私鹽均屬違法。本欄近日提到的中世紀威尼斯共和國，富甲一方，發迹前也是靠產鹽和漁業。據說當地人發明了獨特蒸鹽技術後，威尼斯商人機關算盡，知道產鹽賺錢不夠多，倒買倒賣才能發財，就這樣賣鹽賣出土豪。

鹽和錢，真的是partner。如果說賣鹽一包賺得幾多？零售價也不能貴到哪裏吧。那麼喜瑪拉雅山的玫瑰鹽，或者粉紅岩鹽就相對能賣得較貴，比一般食鹽貴大約10多、20倍不等。在電商等吹捧下，在香港和內地受到很多付得起錢的消費一族關注，迅即有「高大上」感覺。有人還把牛扒放上玫瑰鹽製成的板盤上烤焗，增添風味。不過，大家知道玫瑰鹽或者粉紅鹽，大部分並非來自喜瑪拉雅山嗎？其實產自距離喜瑪拉雅山約300公里，巴基斯坦旁遮普省一個叫Potohar plateau的山嶺底下，有2億多年歷史的鹽層，那兒有一個克烏拉鹽礦（Khewra Salt Mine），是全球第二大鹽礦，長約40公里，地下17層樓深。

喜瑪拉雅山脈地區一帶，曾經是一片海洋，地殼變動殘留的海水深藏在地下，經過長時間擠壓，地底礦物與海鹽結合形成鹽晶體，雜質使這些岩鹽呈現粉紅色。有別於海鹽由海水提煉，岩鹽來自地下鹽礦，經由爆破、挖鑿、壓碎和切割等程序取得。玫瑰岩鹽也是特有，只不過冠上喜瑪拉雅山之名，令人以為它來自高山聖嶺上，實際made in Pakistan。

由於外觀比一般食鹽具吸引力，被商人當成昂貴產品來行銷。玫瑰鹽用途也不少，例如製成鹽燈等不同產品，標榜具有療效，說甚麼去除空氣過敏原，使用玫瑰鹽的水療、鹽皂具有排毒效果之類。商家又說，喜瑪拉雅山岩鹽吃起來比較健康，有效避免水腫、降低高血壓。

事實上，據營養專家表示，盡管這種鹽據稱含有逾80種礦物質，但屬極微量，若要來補充所需營養，要吃很多鹽才起到作用。換句話說，喜瑪拉雅岩鹽不見得比較健康，所有鹽成分大致相似，對健康影響沒太大差別。不過，如想減少攝取餐桌鹽裏的添加劑，就可以選擇較少加工的岩鹽和海鹽。

對一般人來說，鹽是平凡但身體必須；對部分巴基斯坦人而言，鹽等於金錢，靠它吃飯，亦因而上升為「國家大事」。玫瑰鹽受全球各地人們青睞，巴基斯坦每年出口約40萬噸，獲利據報卻不足5,000萬美元，等於1噸只獲到125美元，因為巴基斯坦人開採岩鹽後，長期被印度人用較便宜價格收購，加工後再用貴價輸出歐美各地等大賺，利潤都被印度拿走了；印度不僅賺取高差價，還沒有標明產地。

玫瑰鹽受青睞 巴國年出口40萬噸

近年，巴基斯坦與印度關係惡化的時候，不想再賤賣自身資源，威脅拿回玫瑰岩鹽產業主導權。部分巴國出口商開始購買機器，自己切割加工賣到世界各地，亦有國會議員介入推動立法，「奪回玫瑰鹽」，說是「獨一無二產品」，應該標示為「巴基斯坦製造」。不過當地有鹽商表示，他們當然有足夠的鹽，但不會說英文，也沒有歐美人脈，甚至也未必能達到歐美對產品的標準要求，雖然打造「巴基斯坦製造」有較高利潤，但恐怕需要更長時間的產業升級投入。

所謂喜瑪拉雅山玫瑰鹽，比一般鹽高檔，價格差異可以說是市場行銷造出來的，一些商人從中圖利，然而當地採鹽工人在礦內危險工作，卻沒有得到等值回報。原因之一，始終這類已非今天高度工業化社會需要支付高報酬的工種，今天靠鹽搵食，或者可以諗諗新能源行業，熔鹽電池的產銷。目前大多數電動車都由可充電的鋰離電池提供動力，英國諾定咸大學近日說，正與中國6家科研院所合作，使用鹽作為關鍵成分，設計出一種新型可充電電池，聲稱明顯提高電動車續航能力，成本更低，也更環保云云。他們說使用熔鹽作為電解質，以獲得導電性。熔鹽價格便宜、易燃，有助於為電池帶來更高儲能和動力性能。

所以說由古至今，鹽的確等於財，不單有礦物質，還能「維他命」、「維你命」。當年羅馬帝國發薪津給士兵，不是發錢或甚麼貨幣，而是鹽。他們拿鹽就可以去買東西，即是鹽當錢使。士兵每月的薪津，稱為salarium，sal是拉丁文鹽的意思，日後英文裏面就成為salary，大家上個月收到「鹽」未？