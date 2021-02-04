港抓機遇 成亞洲REITs家族辦公室樞紐

去年11月發表的《行政長官2020年施政報告》提出不同措施推動香港金融服務業，以鞏固香港作為國際金融中心的地位，當中包括促進香港房地產投資信託基金（香港REITs）和家族辦公室的業務發展。

證監會去年12月亦修訂了《房地產投資信託基金守則》，放寬香港REITs的投資限制，以增加其投資靈活性，並優化相關規管條例，以助維持其市場競爭力及長遠發展。除了上述措施，安永認為可引入以下3項稅務優惠措施，加強香港REITs和家族辦公室業務的整體競爭優勢。

豁免港REITs物業稅 增投資回報

在現有稅務條例下，雖然香港REITs作為《證券及期貨條例》認可的集體投資計劃，可豁免繳納利得稅，但由於香港REITs主要投資於本港的出租物業，所賺取的利潤需課物業稅。一般而言，市場上的香港REITs都在其基金架構下，以私人公司出租物業，並在私人公司層面繳納利得稅，因此市場上的香港REITs，實際上在繳納利得稅或物業稅並沒有稅務豁免。該稅務負擔直接影響香港REITs的整體稅後利潤，使其投資回報表現較其他地區遜色。

對比新加坡市場，當地的房地產投資信託基金只要符合特定條件，便可享有「稅務透明待遇」（tax transparency treatment），即新加坡REITs不需要繳納任何稅項，稅項（如有）僅在投資者層面徵收。香港政府可考慮豁免本地REITs繳納物業稅，透過稅收透明待遇，為投資者帶來更多元化和較穩定回報的投資機會，提升香港REITs的吸引力。

買賣港REITs免印花稅 降交易成本

現時買賣本地REITs基金單位，需繳納0.2%的印花稅，由買賣雙方各自承擔該印花稅款的一半。參考新加坡，投資者在新加坡交易所買賣REITs基金單位，無需繳納印花稅。事實上，香港早已有其他上市的基金投資產品（例如交易所買賣基金，ETFs）獲豁免相關交易的印花稅，香港政府可考慮延伸有關印花稅豁免，以涵蓋至香港REITs的交易。

除上述2項稅務優化建議外，加強香港作為資產及財富管理中心的集資功能，亦有助香港發展成為亞洲區首選的房託基金市場。

家族辦公室是私人財富管理業務重要的一環，由於其資產規模巨大，對財富管理及其他專業服務需求殷切。近年，家族辦公室發展蓬勃，根據香港金融發展局的報告，2017年到2019年，亞洲區的家族辦公室業務發展錄得44%增長，同期增長高於北美地區（41%）以至全球其他地區。香港與新加坡擁有成為家族辦公室樞紐的龐大潛力，將有助進一步推動亞洲區的家族辦公室業務發展。

胡潤研究院發布的《2019胡潤財富報告》指，全國84,000個超高資產淨值家族（即擁有財富超過3,000萬美元的家族）中，有19,300個居於大灣區，佔總數23%。隨着大灣區對跨境資產分配的需求不斷增長，以及相關領域的國家政策陸續出台，市場人士預期，大灣區的富裕家庭及超高資產淨值家族，對香港家族辦公室服務的需求將進一步擴大。

基金免稅 涵蓋家族辦公室

香港是亞洲區內的重要金融中心，金融市場發展成熟，監管制度完善，並具備專業服務能力及人才。粵港澳大灣區的發展將帶來更多機遇，並製造條件，使香港成為亞洲甚至全球的家族辦公室樞紐，有利香港的金融業、專業服務及整體經濟的發展。安永建議政府提供稅務優惠，以鼓勵更多家族辦公室落戶香港。

在現有稅務條例下，部分私人基金和非基金投資者在符合特定條件下，可獲稅務豁免，但有關稅務豁免條件並不適用於一般家族辦公室的情況，特別是單一家族辦公室。此外，該稅務豁免機制下有反避稅條文，於某些情況下，例如香港居民投資者（包括個人）持有30%或以上的權益，則需要補繳稅款，導致此稅務豁免亦不適用於主要由香港居民（及其親屬）作為家族信託股東或受益人而設立的家族辦公室。

香港政府可考慮延伸現行的稅務豁免，以涵蓋家族辦公室。我們亦建議修訂現有的反避稅條文，使相關的香港及非香港家族成員均可享有同等稅務待遇。長遠而言，以上建議可吸引更多本地及海外高資產淨值家族在港設立家族辦公室。

香港作為國際金融中心，具備條件及優勢，應好好把握機遇，發展成為亞洲區首選的房託基金市場及家族辦公室樞紐。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 香港應好好把握機遇，發展成為亞洲區首選的房託基金市場及家族辦公室樞紐。（中通社資料圖片）