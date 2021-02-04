校園禁絕手機 增專注減欺凌

內地政府將在全國中小學實施手機禁令，旨在保護學生視力、提高專注力，及打擊上網成癮問題。各地政府與學校陸續實施規定，除為了提高學生成績，亦冀打擊校園欺凌。

教育部的新通知指，學生在未來除非得到家長同意書，否則不可帶手機到學校，有關措施針對學生的近視、專注力及網絡成癮等問題。在新措施下，學校需發掘方法讓家長與學生保持聯絡，例如設立校內公共電話或班主任溝通熱綫等，教師亦不可在手機上安排功課。據悉，此措施獲當地家長支持。

上課時電話響 法國教師多沒收

法國在2018年已針對全國初中、小學及幼稚園實施類似禁令，學生不可以在校園範圍內、或學校在校外舉辦的活動（例如體育會）使用手機，亦不得用任何裝備上網，詳細執行方法由學校自訂。據《福布斯》分析，這項措施在當地取得一定成效，大部分學校教師若聽到有手機在上課期間響起會予以沒收，並要求學生到校長辦公室取回，大部分學生亦已習慣在進入校園前確保熄機。

據英國倫敦政治經濟學院（LSE）的研究顯示，學校限制使用手機與成績提升有直接關連，部分原因是因為學生更為專注。同時，手機限制令亦有助減少學生使用社媒，從而間接減少校園欺凌，更可減少手機被偷盜的問題，節省學校在處理這些與教學無關事宜上的時間與精力。

近年校園欺凌是全球皆面臨的重大問題，人人有手機的年代更或助長偷拍、起底等欺凌行為。澳洲新南威爾士政府在2018年已宣布在該省所有小學禁用手機，因學生分心與欺凌問題為學校帶來太大的挑戰，科技已變成妨礙而非促進學習的工具。但當地同時亦引入帶手機上學計劃，讓學校在有秩序、可控制的環境下，教學生如何安全妥善使用手機。

英採干擾器 課室內無法接收信息

除了沒收手機等在物理層面限制學生使用手機的方法，外國更有設法以科技設下限制。英國約克郡早年有教師不勝學生上課時瀏覽社媒帶來的分心煩擾，決定在課室內採用一款手機訊號干擾器，讓學生無法用手機接收通話或信息，該技術可設精準使用範圍，因此不會影響範圍外的手機使用。此外，該校更提醒家長監督子女在家中使用手機的情況，以預防潛在的校園欺凌發生。

在本港，學校一般都會限制學生使用手機，立法會更曾在2014年討論規管學生使用手機。然而，政府統計處一項調查發現，不足23%青少年稱自己有能力完全控制使用智能手機的時間，有近5成學生表示因使用手機而影響成績。

學生上課時沒有手機分心，不但可提高學習效率，更可省卻不少其他煩惱，學校可考慮以不同方法限制使用。為鞏固此成果，家長平時在家中亦可多向子女灌輸手機禮儀及正確用法（見表）。

▲ 各地政府與學校陸續實施手機禁令，除為了提高學生成績，亦冀打擊校園欺凌。（資料圖片）