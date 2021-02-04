小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS 行政人員版 2021/02/04 分享： 小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有小米用戶發現，內地小米手機的新版MIUI 12.5無法正常安裝Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的Google App，包括 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 15城市5G測速 首爾最快港排11 今日 15城市5G測速 首爾最快港排11 Xbox Series X 料6月前續缺貨 2021/02/03 Xbox Series X 料6月前續缺貨 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID 2021/02/03 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕 2021/02/02 Galaxy Z Fold3 傳改用雙摺疊屏幕 上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位 2021/02/02 上季出貨1920萬部 iPad續居板腦首位 Google 小米 YouTube Google Play Gmail 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入