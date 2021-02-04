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小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS

行政人員版 2021/02/04

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小米去年底公布自家生態系統MIUI 12.5版本，近日有小米用戶發現，內地小米手機的新版MIUI 12.5無法正常安裝Google行動服務（GMS），即無法順利使用主流的Google App，包括

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欄名 : 科技新知

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