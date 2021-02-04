全面復課終有期 科學為本防爆疫

本港新冠疫情感染數字，維持在高處企穩，教育局宣布農曆年假後有機會全面復課。暫停面授課壞處多多，拖慢學習進度，削弱學生精神健康，各國政府均趁近期新症減少，埋首分階段重開校園，背後有相當科研支持。港府宜盡快制定清晰的復課藍圖和準則，特別是防疫和應急配套，讓師生和家長能及早準備。

美教師優先打針 奧面授須檢測

教育局昨日公布，農曆年假後，全港學校半日面授課的學生上限，可增至總人數的三分一，校本自決。如學校能安排全校教職員定期每兩周病毒檢測，便有條件申請全校復課。

環球疫情逐漸靠穩，各國均致力重開校園，法國、意大利、奧地利等皆已恢復面授，英國目標是下月8日，美國總統拜登則聲言上任100天內全國推行，日內將由大校區芝加哥打頭陣。

本港新症昨天終回落至逾兩個月低位的19宗，不明個案亦維持單位數，確是時候討論復課的客觀準則。除了老師定期檢測，確診數字和病毒即時繁殖率，又或疫苗接種重要嗎？

網課的不足人所共知，美國已有數據指考試不及格的學生不止倍增。基層學生因為數碼鴻溝，進度尤其落後。新冠疫下，本港年輕人求診精神專科的人數亦激增，且別論雙職父母還要應付家教的重壓。美國抗疫大將福西認為，小朋友能重新上學，才有望復常，學生、家長、社區皆可受惠，必須確保防疫資源充足。

美國疾控中心有新報告顯示，秋季時病毒並沒在校園擴散，只要全校戴口罩、保持社交距離、加強通風、隔離陽性個案等，學校可安全重開。哈佛大學學者去年中曾建議，7天內每10萬人有逾25宗確診就應停課，但近期改稱，即使社區感染率更高，只要校內嚴守防疫措施，風險可控。

美國已有約半州份容許老師優先接種疫苗，但學生人數更多，加上南非和英國變種病毒更易感染他們，故同樣需要定期檢測。那未必要是核酸檢測，也可以是快速抗原測試，減省成本和麻煩。多倫多所處的安大略省正安排師生自願抗原測試，奧地利則要求學生化驗後才能上面授課，否則繼續網課。

速訂立停課準則 善用圍檢經驗

本港過去基本上沒有校園染疫群組，但復課後有零星確診和緊密接觸者在所難免，亦要嚴陣以待南韓宗教學校近日因防疫缺失爆疫的緊急情況。港府倘再像去年11月流感夾擊時，任由校本自決停課，只會令師生和家長一片混亂，必須制定全面客觀準則，何時學校或全港停課，也要善用連日封區強檢積累的經驗，有需要時派員極速找出隱形確診者，防止病毒在校園和社區蔓延。

安大略醫委會早前曾去信省政府，力陳學校的日常面授課理應是社區內「最遲煞停、最先重啟」的一項。本港爆疫逾年，應屆文憑試考生已有起碼三分一課程在疫下度過，須不斷交替適應網課和面授課，又無法到補習社追趕進度，特別教人心痛。未來兩周，港府必須做好校園重開和防疫規劃，惟求不用再因爆疫停課，苦了莘莘學子。

責任編輯：陳靜芬