海港城網上直播李丞責講牛年運程 昂坪360設新春行大運 太古廣場推購物禮遇

黛安以往每逢聖誕、新年都會去海港城打卡，公關姊妹話，今年海運大廈正門大樓梯除咗有「五福臨門」嘅新年布置外，喺年廿八（2月9日）仲聯同人氣網媒WHIZOO，請來堪輿學家李丞責舉辦「庖丁解牛牛」網上直播，同大家分享12生肖嘅牛年運程，唔好錯過呀！

姊妹話，由即日起至2月7日，粉絲可透過海港城fb專頁，預先向李丞責提出對來年運勢嘅疑問，直播時佢就會直接解答幸運兒；直播期間仲有即場有獎問答遊戲環節，會送出限定禮品㗎。

睇完運程分享，梗係要去行大運。昂坪360即日起至2月26日特設「360新春行大運」，6大開運行程帶大家遊走於昂坪。為咗減省大家排隊購票嘅輪候時間同控制人流，即日起至2月11日，只要喺昂坪360官網或指定合作夥伴，預訂農曆新年期間嘅水晶或標準來回纜車門票，即可享早鳥88折優惠，認真貼心。

另外，太古廣場即日起至2月11日有限時，以電子消費滿指定金額，就有高達10%獎賞回贈，仲會送精美利市封1套，同時可以低至5折購買太古廣場特選商戶嘅電子現金券，包括時尚服裝、甜點店、生活品牌，如adidas、COS等。想知多啲活動詳情，記得留意各大商場嘅fb喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 海港城

▲ 昂坪360新春行大運

▲ 太古廣場