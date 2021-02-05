生產力局Make Smart Smarter系列: 讓「再工業化」延續傳統特色

個個都講「再工業化」，就等於個個都可以「再工業化」？其實，無論是高端製造業抑或是傳統工業，都可以運用新技術及智能生產為產業升級，其中以已有達113年歷史的香港保心安藥廠，早前就委託香港生產力促進局（生產力局）開發全自動智慧包裝設備，在保留傳統品牌特色的同時，又可迎合 時代的轉變和提升競爭力，踏上「再工業化」步伐。

與生產力局合作研發 延續百年包裝特色

創於1907年的保心安是傳統「香港製造」品牌，於 2013 年成 功獲取中成藥生產質量管理規範認證（GMP）， 是香港首批通過此認證的中成藥生產商之 一。企業發展至今，第三代傳人保心安總經理郭子明坦言，生產包裝上的「痛點」待解決，「咁多年嚟大部份生產工 序都係用人手操作，要搵到一部又可以保留我哋百幾年以來包裝特色、又可以自動化生產嘅系統係非常唔容易。」

▲ 傳統包裝保心安油沿用 113年前的設計，用玻璃瓶入油，再以非常薄的「新聞紙」做說明書，再入紙盒包裝，包裝過程過去全用人手處理。

原來傳統保心安油包裝仍沿用了113年前設計，用玻璃瓶入油，再以非常薄的「新聞紙」做說明書，再入紙盒包裝，包裝過程一直全用人手工序去做。然而隨著職員年屆退休，郭子明積極引入智能化及自動化生產技術，增加產量並紓緩人手問題。幾經向歐洲、東南亞等地供應商查詢也無法找到合適的自動化包裝設備，不果後，郭子明最終與生產力局合作，並申請「投資研發現金回贈計劃」，並由生產力局研發專用的智能自動化 GMP 產品包裝生產系統。

▲ 這個智能包裝生產線線保留傳統鐵罐及玻璃樽包裝，就連「新聞紙」質料說明書卷住藥油玻璃瓶作為防震功能的做法亦得以保留。

研發於2020年7月完成，現時可一站式處理油樽外包裹說明書、入罐、封罐蓋、 檢查多個工序及外觀要求等，每小時可包裝 3,000 樽藥油，並滿足複雜和嚴格的中成藥生產包裝要求。 全自動包裝方式可兼融多種不同尺寸的包裝 物料，新設備特別利用機器視覺技術監察系統運作，減低包裝樽和說明書損壞及移位情況，提升產品包裝質素及穩固度，並符合 GMP 相關法例法規的規範。

▲ 研發於2020年7月完成，現時可一站式處理油樽外包裹說明書、入罐、封罐蓋、 檢查多個工序及外觀要求等，每小時可包裝 3,000 樽藥油。

實時數據採集系統 為工業物聯網（IIoT）作好準備

這個智能包裝生產線線保留傳統鐵罐及玻璃樽包裝，就連「新聞紙」質料說明書卷住藥油玻璃瓶作為防震功能的做法亦得以保留。 此外，新設備也內置了實時數據採集系統， 生產、設備、品質和能源數據一目了然，協助監察整個自動化系統的表現，有助提升生 產管理效率和增強市場競爭力，並為建立工業物聯網（IIoT）作好準備。

善用政府資助 促「再工業化」轉型升級

「轉型升級係『再工業化』關鍵目標之一，生產力局希望協助企業善用科技，逐步數碼轉型，配合可持續發展的理念，喺產業價值鏈入面創優增值，踏出『再工業化』第一步。」生產力局綠色生活與創新部總經理方湛樑表示，該局多年來積極與本地工商界合作，透過產品和流程創新，促進創新技術研發，為「再工業化」打穩基礎。事實上，生產力局擁有具備德國「弗勞恩霍夫生產技 術研究所（Fraunhofer IPT）」 - 「工業 4.0 認 可培訓導師及專家」及「實施顧問」資格的專 業顧問團隊，整合人工智能、機械人、物聯網、大數據等技術，助企業建立智能生產線， 邁向「工業 4.0」智能及創新企業。

▲ 百年品牌保心安早前委託生產力局開發智能自動化包裝系統，正式踏上「再工業化」步伐。

方湛樑又補充指，香港特區政府創新及科技基金旗下設有多個計劃，包括「創新及科技支援計劃」、「夥伴研究計劃」、「投資研發現金回贈計劃」、「公營機構試用計劃」和「科技券」等，支援本地的應用研發項目，推動科技應用。企業可善用政府資助，與生產力局攜手合作，開發更多創新應用技術方案，發掘龐大商機。

▲ 第三代傳人、保心安總經理郭子明希望引入智能化及自動化生產技術，增加產量並紓緩人手問題，但歐洲、東南亞等地供應商也未能找到合適的設備，最終與生產力局合作，申請「投資研發現金回贈計劃」，由生產力局研發專用的智能自動化 GMP 產品包裝生產系統。

（資料由客戶提供）