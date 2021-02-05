每分鐘15到20次，即是一小時1,200次，那麼一天便高達2萬次。身體哪動作會如此頻密？不會是呼吸，除非是缺氧。也不是心臟跳動，正常心跳應在每分鐘60下以上。

再想想！對了，是眨眼。

眼球這麼細，為何要不斷眨眼？一般解說是為滋潤眼睛，醫生也相信某程度上這是正確，惟淚液滋潤性很高，不會幾秒時間內蒸發，生理上不需如此頻密地眨眼，也能維持眼睛濕潤，科學家為解答這問題而做了個有趣研究。日本Nakano et al（見註）請來10位自願者請他們一邊看《Mr. Bean》片集，一邊以功能性磁振造影（fMRI）觀察其大腦功能，配合自願者眨眼動作，他們發現腦部兩個位置包括Anterior Cingulate Cortex（前扣帶皮層）及Angular Gyrus（角回）會在眨眼時短暫減低活躍度，而這腦部位置是參與精神專注工作的，故此他們的結論是，眨眼可給予腦部片暫休息，在專注事物時不會過勞。

這可解釋有些人在緊張或說謊時會不停眨眼，這不自覺動作會給予短暫休息，讓大腦繼續維持清醒，在集中精神時眨眼這動作更見重要。

故此，俗語「殺人不眨眼」這話不大對勁，專注行動時實則要多眨眼才對。

註：Nakano et al, PNAS 2012