科技公司兩大阿哥終於正面開火，他們是Apple的庫克和Facebook的朱克伯格。事緣Apple於1月28日國際資料隱私日，很應景地宣布，將會在iPhone更新裏加設一個叫App Tracking Transparency（追蹤透明度）的新功能，讓用戶可以拒絕App開發者獲取用戶的個人資料及分享作商業用途。

此舉可想而知，衝擊不少App的開發者，皆因他們很多是透過App的預設去蒐集用戶資訊，繼而賺取目標性廣告收入。首當其衝當然是Facebook，據西方媒體報道，Facebook對Apple此舉極之不滿，因為直接影響其廣告收益，之前已曾在美國主要報章刊登全版廣告，正面批評蘋果的追蹤透明度計劃。

庫克日前隔空還擊：「有些人以為（跟商業客戶）分享用戶資料能在廣告當中更擊中目標群眾……但若果一間企業（之生存）是建基於誤導用戶，把用戶的私隱資料再掘到底，給用戶根本不是選擇的選擇，那麼，這間企業不值得我們讚賞，它是時候改革了。」雖然庫克並無指名道姓，但明顯是毫不客氣地直指Facebook。朱克伯格沒有作出回應，但現正籌備用Antitrust Laws（反壟斷法）去告Apple。

兩大科技龍頭在處理個人隱私上，都有詬病，分別只是哪一家條底綫去到有幾盡而已；大家早已明白，天下間，沒有誰家絕對正義或清白，商業世界利益行頭尤甚，所以看見兩大阿哥嗌大交，媒體和旁觀者都擔定凳仔剝住花生，圍觀兩個男人如何Wee Wung Wung。