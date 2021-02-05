動植物公園全新藝術展 重訪百年歷史城市綠洲 副刊版 2021/02/05 分享： 你有多久未曾去過香港動植物公園？是一兩年前，還是讀幼稚園或小學時？這個位於鬧市的公園，已屹立150年，卻經常被市民遺忘。不如趁今次《邂逅！市中森》公共藝術項目，再探索動植物公園，看看有沒有全新的領會及 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 九龍灣鬧市過萬呎天空農場 即摘即製藍染布藝 2021/01/30 九龍灣鬧市過萬呎天空農場 即摘即製藍染布藝 躍變．龍城植根社區 社企導賞土瓜灣街坊情味 2021/01/29 躍變．龍城植根社區 社企導賞土瓜灣街坊情味 同場加映：「It's Always You」看不到的店 2021/01/23 同場加映：「It's Always You」看不到的店 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 2021/01/23 K11藝術空間呈獻 XXRAY透視雕塑阿童木登場 農曆年宵花市縮水 元朗新田50萬呎農地賞百合劍蘭 2021/01/22 農曆年宵花市縮水 元朗新田50萬呎農地賞百合劍蘭 香港動植物公園 文娛藝術 裝置藝術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入