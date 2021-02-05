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動植物公園全新藝術展 重訪百年歷史城市綠洲

副刊版 2021/02/05

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你有多久未曾去過香港動植物公園？是一兩年前，還是讀幼稚園或小學時？這個位於鬧市的公園，已屹立150年，卻經常被市民遺忘。不如趁今次《邂逅！市中森》公共藝術項目，再探索動植物公園，看看有沒有全新的領會及

...

欄名 : 本地遊

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