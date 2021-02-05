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東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房

副刊版 2021/02/05

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因為疫情關係，酒店各出奇招吸引本地客人staycation，連日本都不例外。東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）最近與日本著名藝術家村上隆第三度合作，推出全球首間村上隆主題套房，放滿珍貴

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欄名 : 旅事通

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