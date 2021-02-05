東京君悅酒店聯乘村上隆 45萬日圓入住主題套房 副刊版 2021/02/05 分享： 因為疫情關係，酒店各出奇招吸引本地客人staycation，連日本都不例外。東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）最近與日本著名藝術家村上隆第三度合作，推出全球首間村上隆主題套房，放滿珍貴 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 2021/01/30 日本滋賀 琵琶湖畔Glamping 全新半球形帳幕露營 利東街新春呈獻 希望之蝶+如意燈籠打造蝴蝶光影藝術 2021/01/29 利東街新春呈獻 希望之蝶+如意燈籠打造蝴蝶光影藝術 坐北海道最新觀光船GARINKO $260紋別觀流冰夠震撼 2021/01/22 坐北海道最新觀光船GARINKO $260紋別觀流冰夠震撼 台南廢棄糖廠倉庫活化 仿製哈利波特霍格華茲 2021/01/16 台南廢棄糖廠倉庫活化 仿製哈利波特霍格華茲 台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景 2021/01/15 台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕 梯田設計融入森林山景 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入