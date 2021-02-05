請吃Sandwich 齊來關心「三文治世代」

昨天提到英國城市Sandwich（桑威奇）和鹽有關，見到Sandwich這個名字，就一定要談談吧，相信大家也猜到，這個地方就是三文治的發源地。說到英國最具代表性鄉村美景，找幾個英國人問肯定都會提到Cotswolds（科茲窩），我也很喜歡。它有很多童話feel小鎮，石屋加上流水貫穿的純樸鄉村景致，獨具特色；而中古時代特色保存較好的，東南沿海有肯特郡的港口城鎮Sandwich。

Sandwich伯爵麵包夾牛肉 三文治由來

三文治名稱的由來，並非因為這個地方造得出色，而是Sandwich作為地方封號。據一般廣泛採用的說法，三文治在1762年源自英國人John Montagu（孟塔古），他是Sandwich這個地方的第四代伯爵（4th Earl of Sandwich），嗜賭如命，賭啤牌賭到不肯離開桌子，飯也懶去食。於是吩咐人用兩片麵包夾着醃牛肉給他，邊賭邊吃，節省時間。久而久之，他食麵包夾肉的做法傳開，人們跟風食，取其封地Sandwich為名，例如點菜時說：「the same as Sandwich」，就此成了今天我們口中的三文治。

不過就像其他歷史，三文治如何誕生亦有其他講法，有人說當年「三文治」伯爵公務繁忙，三文治應該是他在辦公桌忙碌時用以充飢，相信他在書桌發明三文治，多於在賭桌上發明。還有說法質疑，以麵包夾着東西吃這樣簡單，哪有可能等到18世紀才由「三文治」伯爵發明？無論如何，三文治出名後，飄洋到剛獨立的美國，最初口碑不太好，並非因為味道問題，而是美國人不大願意接受這個有着英國地方封號Sandwich的前殖民宗主國產物，直到19世紀，才變得大行其道。

心情好，想吃特別東西和貴價東西時，我們可能忽略三文治，但當不開心想找comfort food，它就非常適合，易做、口味又隨意。食下食下三文治，忘了一切不快事。「三文治」伯爵可以說因為懶，造就三文治的出現，219年之後，三文治還引伸出另一層意義--Sandwich Generation「三文治世代」，這群人卻不能夠懶，而且要加倍勤奮，照顧他人。

1981年，美國社工米勒（Dorothy Miller）和同事發表報告，用Sandwich Generation來形容一批女性--30多至40多歲，上有父母下有幼兒需要照顧，夾在中間。後來因着人口老齡化、遲婚等社會因素變化，「三文治世代」的定義，改為夾在中間的40多至50多歲女性，以及男性；通常有65歲或以上父母要照顧，同時養育未夠18歲孩子，或者仍要給錢18歲以上已成年的孩子。

值得留意的是，受壓力較大的「三文治」，是40多歲的上班主婦，因為要上班賺錢，下班或空檔時間又要兼顧父母和孩子，而男性一般多專注於謀生，較少參與照顧家人。

全美護理聯盟近期調查顯示，在美國的「三文治世代」有1千多萬人，44至55歲美國人中，超過44%至少供養雙親中一位，並照顧至少一個不足21歲子女。還有所謂「公司三文治」，指50、60歲「準老年人」，上有更年邁高堂，下有成年卻難以獨立養家的子女，還有孫輩需要他們幫忙撫養；另一種情況是30、40歲孩子還小的人，他們要同時扛起照顧父母和祖父母重壓。人均壽命延長，「公司三文治」愈來愈多。

三文治們擔起看顧者（Caregiver）角色，日常事務方面，為家人做家務、煮飯、接送、身體護理等，有時還要負起情緒疏導功能。以美國的情況，皮尤研究中心（Pew Research Center）數據顯示，08年金融危機後，與父母或祖父母同住的成年子女人數逐年遞增，如今已達到75年來最多，另一方面高達90%美國老人寧願選擇居家養老，需由家人照顧。難以從既有社會安全網和福利制度獲得足夠支援，社會思潮兩極化，抗爭活動頻繁，「亂世」加上其他因素，帶給「三文治世代」的無疑是挑戰大於機遇，於是壓力愈來愈大。

疫下持家 三文治世代壓力爆煲

新冠疫情下，這些群體更慘，既要更勤力搞衞生，提心吊膽家人染病，又面對經濟差收入停滯、儲蓄減少，健康護理支出卻增加。經濟壓力加上家人需要，當自己能力兼顧不了，再想到已為照顧家人犧牲人生，種種負面思想就偷偷生根。誰來關心這些caregiver？他們自身需要的care，誰人give？

看顧者如何自我關顧，不致「爆煲」呢？專家提供一些貼士。首先，對自己仁慈些，不要以為責任只在己方，實際上一些小事可以叫其他人做，例如洗碗，不要羞於讓人分擔一些，對雙方或會更好。當有人分擔，自己能騰出丁點時間，可以做其他事，又或自己小歇一下，下樓一陣檢查信箱，和看更「吹下水」也有作用，休息身與心，當然每天做運動最理想。

另外，調整心態，活在當下，盡量不要讓壓力與焦慮佔據自己時間，這樣和坐搖搖椅一樣，的確在不斷搖，但搖來搖去都在原地，成不了事。

專家亦建議不要把事計劃太仔細，到時無機會實現有反效果，欣賞眼前出現的小美好事物，利用突然出現的空檔時間，更覺開心。如果情緒出現問題，不要自責自己是弱者，一定要尋求輔導，至少熟人情緒疏導，林肯、邱吉爾和甘地也有抑鬱症哩。

「三文治」每代人都有，但未必人人都是三文治，於是並非人人體會三文治苦處。等待「三文治世代」的，就只有角色壓力、工作及家庭衡突，心理抑鬱等困境嗎？除了福利部門及志願組織的支援，大家也可以出手。延遲退休也是幫助之一，除了給自家裏的「三文治」減負，自己亦能減緩退化，避免老人癡呆。或者，大家亦可坐言起行，自己動手或提議身邊親友動手，整一份三文治給「三文治世代」們，那一刻的三文治，立刻變成另一回事，比山珍海錯更矜貴，人間溫暖直透心底。