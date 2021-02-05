海洋公園救亡成敗 管理成關鍵

因疫情打擊，海洋公園去年初提出的106億元更新大計泡湯，接着是向政府提出54億元的救亡計劃，以償還貸款和應付未來1年的營運；但又因為疫情嚴峻，樂園不能不轉型，於是近日再提出約28億元的轉型計劃。

在這計劃下，海洋公園不再是主題公園，而是一個景點。我在去年初園方提出106億元大計時已指出，山下可以發展多元化的活動，如宴會、零售等，因為消費者可以不用付入場費便光顧，就像香港迪士尼的酒店，因為酒店可以有房間、餐飲及零售等收入。

太着重旅客數字 忽略財務回報

這計劃應否支持？我原則上是支持，但這是最後一次了。海洋公園近年最致命的2大錯誤，是太着重追求旅客數字，而忽略了財務回報。的確，以人數計，它在疫情前可以躋身全球25大主題公園，但財務方面表現不濟，在社會事件及疫情前，其門票是498元，但實際人均收入只是約300元，比起香港迪士尼的930元相差很遠。

海洋公園沒有好好應對來自珠海海洋世界的競爭，而在酒店財務安排上，如果酒店是園方擁有的話，每年有數億收入絕對不難，因為海洋公園離金鐘只是一個地鐵站的距離，而金鐘各酒店舉行大小宴會、會議、酒會，賺個滿堂紅。當然，在興建時一定會令負債提高，現時的情況是債已舉了，但成效不彰。

要分析這次轉型時，不得不提港鐵黃竹坑站發展。港鐵將在那裏興建大型商場，面積約47,000平方米，於2023年落成，比海洋公園的零售部分早落成；而海洋公園建議山下的零售餐飲區，面積為43,000平方米，約是德福一期或圓方的面積，比起樂富商場大一點。

政府提交給立法會的文件中，沒有包括敏感的財務資料，但仍然可以參考其他商場的收入來估算。我參考了希慎、太古及領展零售部分的財務數據，估計43,000平方米的零售面積，每年可以帶來約3至4億元的收入，以收費區入場費200元計，每年人次420萬（立法會文件的數字），收入8.4億元。未計水上樂園，每位200元是合理的水平，因為比海洋公園細得多的大阪海遊館，也收每位2,300日圓。

要注資的28億元，只是海洋公園在疫情、社會事件前差不多2年的收入水平，但算是「永久」解決了近年的問題。沒有好好應對珠海海洋世界的競爭、社會事件及疫情，令情況發展至最壞，值得給予最後一次機會。

零售部分收入 將視乎出租條件

但這計劃不無風險，要令商場那部分帶來幾億元收入，要視乎將來出租的條件。如果條件太苛刻，租戶寧可選其他的地方，如黃竹坑等，因為產品價格在市場上沒有競爭力，從前香港的啟德機場便是這情況：民航處收取了相當高的收入分紅，零售價因而比市區貴2、3成。海洋公園不同機場，顧客要買、要吃，可以有其他地方去，因此它的成敗很看管理層如何管理，否則又會與香港其他零售場地大同小異。

優秀的管理層可以令死場變生場，大家如果在很早的日子去過東薈城，便知道我所言不虛：那裏原本是死場，但它後來以outlet為主題，成功地吸引大量國際品牌進駐。相反，如果管理層不優秀，便有可能由生場變死場。我擔心最壞的情況，是轉型後的海洋公園吸引不了人流，在開幕初期人人都想去看看，當發覺不外如是時，人流去了黃竹坑，而收費區又支付不了營運成本，那時便真的要關門大吉了。

▲ 因為疫情嚴峻，海洋公園不能不轉型，近日提出約28億元的轉型計劃。（中新社資料圖片）