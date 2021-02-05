有機菜頻造假 消費者權益怎保障？

本港有機資源中心最新調查指，有機菜檔在新冠疫情期間有增加趨勢，但造假情況更為嚴重。本港暫無官方的有機蔬果認證系統，外國則由政商合作提供認證、並使用科技打假，保障消費者權益。

冒牌有機菜檔 疫下數目倍增

浸大轄下的有機資源中心走訪全港18區濕街市，發現市民因疫情影響更多在家煮食、及更注重食品安全，因此對有機食品的需求增加，認證菜檔佔總體受訪菜檔的比例由2019年的3.8%上升至去年的5.8%。然而，不少無良商家為謀取暴利會用過期或影印證書售賣虛假有機菜，或借有機農場之名售賣非有機產品，此類冒牌菜檔數目上升一倍。

港人對有機食品需求增加，並非全球獨有現象。據市場研究機構The Business Research Company報告指，英國有機食品與飲品銷量在去年頭5個月期間比去年同期大增6.1%。美國有機貿易協會（OTA）亦表示，當地有機食品銷量在首季度大增50%，與疫下消費者態度轉變有關。

然而，本港在有機食品方面的認證系統仍有不足，難以保障消費者。本港有機資源中心是負責認證的主要機構，除此之外，本港並未有法例監管。據菜統處資料顯示，漁護署過往曾與中心合作為有機農場提供認證服務，並協助農場轉型，即「有機耕作轉型計劃」。

然而，政府的工作重心逐漸轉移至技術支援，令原有的計劃終止，被「有機耕作支援服務」取代。

政府主導認證 高科技助溯源

外國政府在有機食品認證方面有主導地位，例如德國的農業轉型計劃（Agrarwende）便由當地政府主導，當地政府推出六角形的官方「Bio-」標籤，不過民間亦有多間認證機構，不少更採用嚴於歐盟的安全標準。美國有機食品標籤則由當地農業部負責，食品內有機成分需佔70%或以上才可採用「Organic」一字。

若在手機上掃描有機菜包裝，即可追溯其來源及出產日期，或更有利於作出精明消費選擇。美國農業部時下正與IBM等科企合作，採用區塊鏈技術改善認證系統，涵蓋多種產品包括蔬果及肉類。當地食品商Bumble Bee Foods，亦早有用此類技術認證黃鰭吞拿魚。

市民更注重健康飲食是好事，政府值得在此方面多加監管，以免市民花冤枉錢。

▲ 市民因疫情影響更多在家煮食，因此對有機菜的需求增加。（資料圖片）