社交平台Parler CEO上月遭解僱 行政人員版 2021/02/05 分享： 美國前總統特朗普的支持者，早前因Twitter種種限制，轉為使用新興社交平台Parler，不過上月美國國會大樓遭衝擊後，各大科企紛紛針對封殺特朗普及Parler。綜合外電報道，Parler已解僱行政總 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 今日 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 15城市5G測速 首爾最快港排11 2021/02/04 15城市5G測速 首爾最快港排11 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS 2021/02/04 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS Xbox Series X 料6月前續缺貨 2021/02/03 Xbox Series X 料6月前續缺貨 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID 2021/02/03 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID 美國 特朗普 社交平台 Twitter 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入