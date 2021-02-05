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社交平台Parler CEO上月遭解僱

行政人員版 2021/02/05

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美國前總統特朗普的支持者，早前因Twitter種種限制，轉為使用新興社交平台Parler，不過上月美國國會大樓遭衝擊後，各大科企紛紛針對封殺特朗普及Parler。綜合外電報道，Parler已解僱行政總

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欄名 : 科技新知

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