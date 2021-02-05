  • 18°C
香港時間 : 2021205日 (五) 02:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams

行政人員版 2021/02/05

分享：

網上會議軟件在新冠疫情爆發期間，成為好幫手，其中Skype for Business更成為不少商務用家夥伴。用家須注意，Skype for Business將在7月31日後終止服務，微軟（

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

社交平台Parler CEO上月遭解僱
今日
社交平台Parler CEO上月遭解僱
15城市5G測速 首爾最快港排11
2021/02/04
15城市5G測速 首爾最快港排11
小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS
2021/02/04
小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS
Xbox Series X 料6月前續缺貨
2021/02/03
Xbox Series X 料6月前續缺貨
iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID
2021/02/03
iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID
Microsoft 科技行業 IT技術 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 軟件 Skype

上一篇文章

社交平台Parler CEO上月遭解僱

下一篇文章

婚禮產業共享工作間 疫市添據點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？