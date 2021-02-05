Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 行政人員版 2021/02/05 分享： 網上會議軟件在新冠疫情爆發期間，成為好幫手，其中Skype for Business更成為不少商務用家夥伴。用家須注意，Skype for Business將在7月31日後終止服務，微軟（ ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 社交平台Parler CEO上月遭解僱 今日 社交平台Parler CEO上月遭解僱 15城市5G測速 首爾最快港排11 2021/02/04 15城市5G測速 首爾最快港排11 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS 2021/02/04 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS Xbox Series X 料6月前續缺貨 2021/02/03 Xbox Series X 料6月前續缺貨 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID 2021/02/03 iOS 14.5測試版 可戴口罩解鎖Face ID Microsoft 科技行業 IT技術 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 軟件 Skype 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入