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亞馬遜CEO接班人 身家至少31億

行政人員版 2021/02/05

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【本報訊】貝索斯（Jeff Bezos）在亞馬遜擔任近30年行政總裁（CEO），日前宣布將在第三季度卸任，並將交由雲端計算AWS負責人Andy Jassy接任，自己則轉為董事會執行主席，計劃退而不休。

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欄名 : Good Job Insight

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