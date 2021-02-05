亞馬遜CEO接班人 身家至少31億 行政人員版 2021/02/05 分享： 【本報訊】貝索斯（Jeff Bezos）在亞馬遜擔任近30年行政總裁（CEO），日前宣布將在第三季度卸任，並將交由雲端計算AWS負責人Andy Jassy接任，自己則轉為董事會執行主席，計劃退而不休。 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 2021/02/04 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 2021/02/03 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 2021/02/02 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 2021/02/01 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 2021/01/29 本年職業需求增長類型 涉醫療教育數碼領域 商業 服務 人工智能 軟件 雲端 行政 Amazon AWS 貝索斯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入