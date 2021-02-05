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浪費的積極意義

行政人員版 04:00 2021/02/05

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前文談到，我的學生記得一條2006年的廣告片，但卻對一條2017年的大明星大製作沒有記憶。

我總結了其中一個原因，是2006年的廣告片主要在電視上播放，電視廣告投放不夠精準，所以連不是產品對象的小朋友也看過；但2017年那一條廣告片，主要在網絡平台播放，青少年不是廣告對象，所以沒有機會向他們展示。

廣告界以前有一句名言︰「我知道我的廣告預算有一半浪費了，只是不知道是哪一半。」那是傳統媒體主導的年代。你想用電視廣告接觸家庭主婦，卻也接觸了他們的小朋友；你想用戶外媒體接觸中環的金融才俊，但在那裏上班的小職員也會看到；你想用電台廣告接觸駕駛者，搭的士去開會的上班族也會一併接收。

我們從小便接受教導，浪費是不好的；但浪費對於廣告來說，還是有價值的。因為即使受眾今天不是品牌的對象，難保將來他們會成為顧客，當他們有機會買這個產品的時候，一些耳濡目染的品牌，還是會佔優。

而且很多人購物時，會挑選一些其他人都認識的品牌，會「浪費」的品牌，身邊的人都認識，購買時好像也會安心些。

現在相信沒有很多廣告商會接受浪費掉一半廣告預算，但太精準也未必最好，如果有一、兩成浪費掉，長遠對品牌還是有積極意義的。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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