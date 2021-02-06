台灣7-11寵物小精靈主題店 Pokemon遊戲機任玩兼有限定精品

寵物小精靈是不少90後、00後的童年集體回憶，時至今日依然好受歡迎。而身處台灣的寵物小精靈粉絲有福啦！因為在新北市板橋府中捷運站附近的府中7-11門市，變成身寵物小精靈主題店，店內店外都找得到不同小精

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