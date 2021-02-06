  • 19°C
香港時間 : 2021206日 (六) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新發展區第一盤 定價影響深遠

置業家居 2021/02/06

分享：

【新盤拆局】過往每個新發展區的首個全新盤價錢，往往成為市場焦點所在，因為其後同區其他物業定下價錢基礎，故華懋全新盤安峯價錢將成為其他物業參考對象！

回顧一下，之前的剛剛開荒的啟德發展區，區內首個私人住宅

...

欄名 : 封面故事

相關文章

觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇
今日
觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇
安達臣道發展區概覽
今日
安達臣道發展區概覽
凱滙料上半年入伙 現約10伙預租
今日
凱滙料上半年入伙 現約10伙預租
觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起
今日
觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起
觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易
今日
觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易

最新專欄文章 更多

觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇
今日
觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇
觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易
今日
觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易
觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起
今日
觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起
凱滙料上半年入伙 現約10伙預租
今日
凱滙料上半年入伙 現約10伙預租
安達臣道發展區概覽
今日
安達臣道發展區概覽

上一篇文章

觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇

下一篇文章

安達臣道發展區概覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？