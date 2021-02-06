新發展區第一盤 定價影響深遠 置業家居 2021/02/06 分享： 【新盤拆局】過往每個新發展區的首個全新盤價錢，往往成為市場焦點所在，因為其後同區其他物業定下價錢基礎，故華懋全新盤安峯價錢將成為其他物業參考對象！ 回顧一下，之前的剛剛開荒的啟德發展區，區內首個私人住宅 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 最新專欄文章 更多 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入