新發展區第一盤 定價影響深遠

【新盤拆局】過往每個新發展區的首個全新盤價錢，往往成為市場焦點所在，因為其後同區其他物業定下價錢基礎，故華懋全新盤安峯價錢將成為其他物業參考對象！

回顧一下，之前的剛剛開荒的啟德發展區，區內首個私人住宅

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