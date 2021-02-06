安達臣道發展區概覽 置業家居 2021/02/06 分享： 安達臣道發展區佔地約88公頃，劃分為4大區域，包括石礦公園、岩壁、文娛核心區及住宅社區，並分為兩階段發展。現時處於第一階段，發展範圍涵蓋南面社區及部分文娛核心區；而第二階段涵蓋北面社區及文娛核心區的餘 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 最新專欄文章 更多 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入