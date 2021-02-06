安達臣道發展區佔地約88公頃，劃分為4大區域，包括石礦公園、岩壁、文娛核心區及住宅社區，並分為兩階段發展。現時處於第一階段，發展範圍涵蓋南面社區及部分文娛核心區；而第二階段涵蓋北面社區及文娛核心區的餘

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