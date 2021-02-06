凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 置業家居 2021/02/06 分享： 【觀塘區二手市況】觀塘市中心重建項目第2期及第3期屬商住發展項目，由信置及華人置業在2014年投得項目，並將項目命名為凱滙。凱滙分2期發展，提供近2,000伙單位，為東九龍近年少見的大型新盤。 凱滙預計 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 最新專欄文章 更多 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入