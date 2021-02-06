凱滙料上半年入伙 現約10伙預租

【觀塘區二手市況】觀塘市中心重建項目第2期及第3期屬商住發展項目，由信置及華人置業在2014年投得項目，並將項目命名為凱滙。凱滙分2期發展，提供近2,000伙單位，為東九龍近年少見的大型新盤。

凱滙預計

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