觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起

【觀塘區二手市況】由市建局及信置合作發展的觀月‧樺峯，為觀塘市中心重建項目第1期。屋苑前身為觀塘﹙月華街﹚巴士總站，早於2014年重建成一幢樓高40層的住宅大廈。屋苑提供299伙，目前只有15個買賣放

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