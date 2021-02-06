觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 置業家居 2021/02/06 分享： 【觀塘區二手市況】由市建局及信置合作發展的觀月‧樺峯，為觀塘市中心重建項目第1期。屋苑前身為觀塘﹙月華街﹚巴士總站，早於2014年重建成一幢樓高40層的住宅大廈。屋苑提供299伙，目前只有15個買賣放 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 最新專欄文章 更多 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入