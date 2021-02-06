觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 置業家居 2021/02/06 分享： 【觀塘區二手市況】觀塘是發展多年的社區，區內暫時缺乏具規模的大型私人屋苑，住宅供應多以舊樓為主，或成為上車客執筍盤的地區。 觀塘住宅區公私營混合發展，公屋有翠屏邨、和樂邨，居屋則有寶珮苑等。至於私人供應 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 最新專欄文章 更多 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 今日 觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入