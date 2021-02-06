觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易

【觀塘區二手市況】觀塘是發展多年的社區，區內暫時缺乏具規模的大型私人屋苑，住宅供應多以舊樓為主，或成為上車客執筍盤的地區。

觀塘住宅區公私營混合發展，公屋有翠屏邨、和樂邨，居屋則有寶珮苑等。至於私人供應

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