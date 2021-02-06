觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇

啟德新發展區以外，安達臣道發展區亦是九龍區重點新供應集中地，集住屋、商業、文娛核心等範疇，料容納約2.5萬至3萬人口，當中私人住宅新盤安峯短期應市，為安達臣道揭開序幕，今期本刊為大家先進行一次安達臣道

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