觀塘全新供應 安達臣道發展區全面睇 置業家居 2021/02/06 分享： 啟德新發展區以外，安達臣道發展區亦是九龍區重點新供應集中地，集住屋、商業、文娛核心等範疇，料容納約2.5萬至3萬人口，當中私人住宅新盤安峯短期應市，為安達臣道揭開序幕，今期本刊為大家先進行一次安達臣道 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 最新專欄文章 更多 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 今日 觀塘舊樓多單幢物業 $300萬有交易 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 今日 觀月‧樺峯僅15個放盤 1房$820萬起 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 今日 凱滙料上半年入伙 現約10伙預租 安達臣道發展區概覽 今日 安達臣道發展區概覽 新發展區第一盤 定價影響深遠 今日 新發展區第一盤 定價影響深遠 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入