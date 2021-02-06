觀塘南部 凱滙加推118伙 折實$770.61萬入場

信置及市建局觀塘南部凱滙第二期預計鍵日期為今年4月30日，樓花期尚餘約3個月，將近入伙。凱滙第二期周內加推價單7號共118伙，戶型由1房至3房，價單定價$906.6萬至$2,346.1萬，價單呎價$

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