觀塘南部 凱滙加推118伙 折實$770.61萬入場 置業家居 2021/02/06 分享： 信置及市建局觀塘南部凱滙第二期預計鍵日期為今年4月30日，樓花期尚餘約3個月，將近入伙。凱滙第二期周內加推價單7號共118伙，戶型由1房至3房，價單定價$906.6萬至$2,346.1萬，價單呎價$ ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 今日 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 何文田 瀚名已上樓書 擬短期內出擊 今日 何文田 瀚名已上樓書 擬短期內出擊 觀塘北部 安峯會所以自然共生設計 備多元設施 今日 觀塘北部 安峯會所以自然共生設計 備多元設施 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 2021/01/23 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 2021/01/23 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入