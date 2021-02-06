何文田 瀚名已上樓書 擬短期內出擊

嘉里何文田新盤瀚名已於2月4日上載樓書，趕2月份推售。瀚名坐落何文田喇沙利道10號，單幢式設計，前身為出租住宅Resiglow La Salle，共73伙單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由

...