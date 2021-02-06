何文田 瀚名已上樓書 擬短期內出擊 置業家居 2021/02/06 分享： 嘉里何文田新盤瀚名已於2月4日上載樓書，趕2月份推售。瀚名坐落何文田喇沙利道10號，單幢式設計，前身為出租住宅Resiglow La Salle，共73伙單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由 ... 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 今日 何文田 PRINCE CENTRAL涉101伙 提供開放式至4房 觀塘南部 凱滙加推118伙 折實$770.61萬入場 今日 觀塘南部 凱滙加推118伙 折實$770.61萬入場 觀塘北部 安峯會所以自然共生設計 備多元設施 今日 觀塘北部 安峯會所以自然共生設計 備多元設施 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 2021/01/23 Silversands首批50伙開價 折實$586.31萬起 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 2021/01/23 灣仔EIGHT STAR STREET 首推3伙招標 指引呎價逾$4萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入