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何文田 瀚名已上樓書 擬短期內出擊

置業家居 2021/02/06

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嘉里何文田新盤瀚名已於2月4日上載樓書，趕2月份推售。瀚名坐落何文田喇沙利道10號，單幢式設計，前身為出租住宅Resiglow La Salle，共73伙單位，實用面積298至1,990平方呎，戶型由

...

欄名 : 新盤速遞

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