9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 置業家居 2021/02/06 分享： 【直擊驗樓單位，高層A室，365平方呎，2房】記者日前隨同工程監督師陳智康（康Sir），驗收君譽峰高層A室、實用面積365平方呎的2房單位，這個單位獲92分。 單位位處高層，主人房設有曲尺大窗，賞景角度 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 今日 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 最新專欄文章 更多 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 今日 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 今日 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 今日 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 2021/01/30 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 2021/01/30 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入