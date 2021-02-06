君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起

近年愈來愈多港島的重建新盤落成，其中恒地旗下北角君譽峰近月陸續入伙，項目至今僅錄2宗租賃成交，現時約有58個放租盤，每月叫租由$1.35萬至$3萬。

北角君譽峰近月陸續入伙，中原高級資深區域營業董事林龍

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