君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 置業家居 2021/02/06 分享： 近年愈來愈多港島的重建新盤落成，其中恒地旗下北角君譽峰近月陸續入伙，項目至今僅錄2宗租賃成交，現時約有58個放租盤，每月叫租由$1.35萬至$3萬。 北角君譽峰近月陸續入伙，中原高級資深區域營業董事林龍 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 今日 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 最新專欄文章 更多 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 今日 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 今日 新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 今日 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 2021/01/30 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 2021/01/30 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入