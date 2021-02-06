新盤熱賣 帶旺區內千萬成交

【二手市況】要數大圍一帶樓齡比較新的樓盤，就必定會數位於港鐵大圍站旁邊的大型屋苑名城、以及鄰近港鐵車公廟站的屋苑溱岸8號。

利嘉閣助理分區經理冼志勇表示，樓齡約11年的屋苑名城上月共錄到22宗買賣成交，

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