  • 19°C
香港時間 : 2021206日 (六) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新盤熱賣 帶旺區內千萬成交

置業家居 2021/02/06

分享：

【二手市況】要數大圍一帶樓齡比較新的樓盤，就必定會數位於港鐵大圍站旁邊的大型屋苑名城、以及鄰近港鐵車公廟站的屋苑溱岸8號。

利嘉閣助理分區經理冼志勇表示，樓齡約11年的屋苑名城上月共錄到22宗買賣成交，

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場
今日
柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場

最新專欄文章 更多

柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場
今日
柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場
君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起
今日
君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起
9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】
今日
9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】
新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售
2021/01/30
新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售
新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津
2021/01/30
新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津

上一篇文章

柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場

下一篇文章

元盛興潮式醬油第四代接棒 承載經典80多年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？