新盤熱賣 帶旺區內千萬成交 置業家居 2021/02/06 分享： 【二手市況】要數大圍一帶樓齡比較新的樓盤，就必定會數位於港鐵大圍站旁邊的大型屋苑名城、以及鄰近港鐵車公廟站的屋苑溱岸8號。 利嘉閣助理分區經理冼志勇表示，樓齡約11年的屋苑名城上月共錄到22宗買賣成交， ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 今日 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 最新專欄文章 更多 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 今日 柏傲莊III飽覽城門河景 擬今年登場 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 今日 君譽峰區內新貴 58伙放租 開放式$1.35萬起 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 今日 9項工種滿分 主人房曲尺窗賞景角度佳【獲92分】 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 2021/01/30 新地夥港鐵發展 元朗站新盤第B期 涉逾千伙 擬年內推售 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 2021/01/30 新元朗中心樓價較低水 最平$635萬可問津 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入