疫症1年 成交回暖樓市見曙光

一年過去，去年的今日我們還處於疫症初期，因應當時對這次新冠病毒幾乎「一無所知」，無論是病毒的傳播途徑、死亡率、以至醫治的方法，全球醫護人員都幾近「束手無策」，當日全球恐慌情緒確實令人憂慮。

不過相信大家還記得，一年前「武漢封城」，全市猶如死城，但今日的武漢市民生活已經一切如常，江城往日的熱鬧繁華也逐漸回歸，證明只要疫情過去，香港亦可以回歸繁華。

回想起一年前香港的樓市，即使當時還處於疫症的初期，雖然這時香港疫情並不嚴重，以數字計算每日新增確診數字不足10宗，部分日子更加是「零感染」，至少當刻的疫情肯定比起今日輕微得多，不過因應當刻全球疫情來勢洶洶，幾乎全城都預視疫情會進一步擴散。

受制疫情 新盤施工大減

而事實上去年2月亦可說是香港樓市近年來市況最差的一個月，當刻負面情緒籠罩下，一、二手交投均跌至近年的低位，令個別小業主持貨信心動搖，令市場上均錄得多宗二手減價成交個案，與此同時更有個別前綫代理，以肺炎價、沙士價來形容減價情況。

因應去年農曆新年後，發展商幾乎連續兩個月「零推盤」，翻查一手住宅物業銷售資訊網的統計，去年2月全港新盤銷量只有343伙，創自2016年2月以來的4年新低，與此同時，去年1、2月的二手註冊量亦跌至近年的低位，連續兩個月跌至只有2,000多宗成交。

在過去的一年間，樓市有不少轉變，新冠肺炎肆虐下，加上不少「地盤群組」的出現，去年新屋施工數字明顯減少，按照運輸及房屋局最新公布去年整體施工量只有1.18萬伙，按年急速下跌36%，並跌至自2012年以來的9年新低，令最新公布的建築中而仍未售出的單位，由去年第三季的6.2萬伙，減至去年第四季5.7萬伙。

由恐懼到習慣一、二手重回熱鬧

無可否認，一年前的市況確實仍處於恐慌的階段，今日的情況就截然不同，即使近日新冠疫情仍然嚴峻，特區政府亦進一步採取更嚴格的強制檢測安排，仍寄望疫情可以盡快受控，不過盡管如此，一年過後市民的心態亦已經走出恐慌，對疫下新常態視為習慣，即使疫情未受控，但整體一、二手市場比一年前熱鬧得多。

踏入2021年新盤市場已明顯升溫，多個大型新盤陸續登場，相信今年農曆新年前後，新盤氣氛仍然熾熱，繼上月一手新盤銷售突破1,400伙多後，相信本月新盤銷量仍會超越1,000伙，隨時成為近年最熱鬧的新盤市場。近月二手市場同樣熱鬧，按土地註冊處的數字，整體二手交投已經連續5個月突破4,000宗的水平，相信今個月二手市場仍會維持暢旺。

▲ 疫情持續1年，市民已習慣新常態，買家重返市場，一、二手市場比去年熱鬧。（資料圖片）