倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 置業家居 2021/02/06 分享： 英國物業向來受港人歡迎，當中位於金絲雀碼頭新區Wood Wharf的倫敦新盤10 Park Drive，屬現樓項目，全數345個單位，間隔由開放式至3房戶型。 10 Park Drive由Canary ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 2021/01/30 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 2021/01/23 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 2021/01/16 倫敦Ram Quarter最平$733萬起 進駐貴族地區 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 2021/01/09 新加坡JadeScape交通網絡完善 港推60伙入場費$490萬起 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 2020/12/19 大阪Advance OSAKA BRILLANT 1房$137萬起 已屆現樓 即買即放租 海外物業 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入