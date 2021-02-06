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倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住

置業家居 2021/02/06

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英國物業向來受港人歡迎，當中位於金絲雀碼頭新區Wood Wharf的倫敦新盤10 Park Drive，屬現樓項目，全數345個單位，間隔由開放式至3房戶型。

10 Park Drive由Canary

...

欄名 : 海外置業

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