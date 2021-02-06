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升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs

置業家居 2021/02/06

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【同場推介】去年，Studio Bouroullec亦為芬蘭設計品牌iittala推出升級版Ruutu花瓶，以及全新創作的Fleurs玻璃花型擺設。據知，Ronan Bouroullec再次看見

...

欄名 : 放眼世界

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