升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 置業家居 2021/02/06 分享： 【同場推介】去年，Studio Bouroullec亦為芬蘭設計品牌iittala推出升級版Ruutu花瓶，以及全新創作的Fleurs玻璃花型擺設。據知，Ronan Bouroullec再次看見 ... 欄名 : 放眼世界 相關文章 Studio Bouroullec 兩極主義 今日 Studio Bouroullec 兩極主義 最新專欄文章 更多 Studio Bouroullec 兩極主義 今日 Studio Bouroullec 兩極主義 Tonino Lamborghini Casa追求極致 2021/01/30 Tonino Lamborghini Casa追求極致 熱爆平衡車 優化親子時光 2021/01/16 熱爆平衡車 優化親子時光 【推介2】多功能傢俬Myfelt 自製歷奇場景 2021/01/16 【推介2】多功能傢俬Myfelt 自製歷奇場景 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 2021/01/09 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 法國 瑞典 芬蘭 家居 消費資訊 傳統工藝 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入