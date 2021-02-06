Studio Bouroullec 兩極主義

可曾想過麻繩可織出實體傢俬？擅長破舊立新的法籍兄弟Ronan & Erwan Bouroullec，去年為芬蘭傢俬品牌Artek創作的劃時代椅作Rope Chair，幽默地以麻繩及空心鋼管，重新定義傢

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