Studio Bouroullec 兩極主義 置業家居 2021/02/06 分享： 可曾想過麻繩可織出實體傢俬？擅長破舊立新的法籍兄弟Ronan & Erwan Bouroullec，去年為芬蘭傢俬品牌Artek創作的劃時代椅作Rope Chair，幽默地以麻繩及空心鋼管，重新定義傢 ... 欄名 : 放眼世界 相關文章 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 今日 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 最新專欄文章 更多 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs 今日 升級版Ruutu花瓶 首創插花擺設Fleurs Tonino Lamborghini Casa追求極致 2021/01/30 Tonino Lamborghini Casa追求極致 熱爆平衡車 優化親子時光 2021/01/16 熱爆平衡車 優化親子時光 【推介2】多功能傢俬Myfelt 自製歷奇場景 2021/01/16 【推介2】多功能傢俬Myfelt 自製歷奇場景 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 2021/01/09 建築女王Zaha Hadid 旋動門把面世 法國 瑞典 芬蘭 家居 消費資訊 傳統工藝 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入