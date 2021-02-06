我們忘記電子學習的初衷了嗎？

上年10月，筆者在本欄分享了一些在家觀察遙距上課的反思（《疫下子女遙距上課家長忙過上班》，2020年10月17日）。不幸疫情反覆，長期遙距上課似乎變成了「新常態」。沒有了面授的機會，學校都比以前更加積極嘗試電子學習。筆者所謂的「電子學習」是狹義的、直接包含學習內容，供中小學生上課的電子產品，例如電子課本、應用程式等，其內容皆以考試為依歸；至於一些作為支援的軟硬件，通常只是一個載體（如iPad）或方便師生通訊和處理文件的系統（如Google Classroom），本身並無學習內容，又或是「為知識而學習」等，則並非本文重點。

少用電腦學習 學生表現更佳

現今校園的上課方式，早已跟許多家長當年的求學情況不同--學生經常要使用電腦學習和做功課，教學材料變得多元化，也愈來愈重視人機互動的效果。有三種原因推動這波潮流。首先，教育局冀望透過資訊科技提升學與教的效能，包括在中小學推行「自攜裝置」（Bring Your Own Device，BYOD），鼓勵學生攜帶平板電腦回校學習；第二，現今的出版商為了拓闊收入來源，已不再甘於僅是出版教科書，而是着力開發配合教材的電子產品，向老師和家長推銷。筆者的女兒剛升上中學，本來看似傳統的歷史科，原來也有一大堆「增值服務」，有互動地圖講古羅馬，又有VR虛擬實境講金字塔等；第三，學校也樂於以電子教學作為賣點。筆者曾出席多間中小學的新生簡介會，發覺家長普遍受落，覺得校方在科技應用上「好pro」（很專業的樣子）。應用程式上多元的互動，加上動畫、遊戲的活潑呈現，確實令原本枯燥的課堂變得不再乏味。又有得玩又讀到書，有誰不喜歡呢？今時今日，如果出版社只是推銷一本編寫精良，能啟發學生的課本；如果校長還在強調老師循循善誘，真是老套落後，缺乏賣點。

關於電子學習的成效，很多教育界人士曾大力推薦。然而，策劃PISA的經濟合作與發展組織（OECD）在2015年公布了一項令人意外的調查結果，發現學生若經常使用電腦學習，其學習表現較差；相反，適度使用和很少使用電腦學習的學生表現更佳。

上述調查並未解釋電子學習與學生表現的反向關係，但據筆者觀察，很多學童埋首在電子學習媒介的操作，反而容易令他們失去焦點，忽略學習內容本身。較早前，澳洲部分小學便決定踩煞車，收回所有iPad，因為老師們發現，iPad上的各種誘惑太大，學生們很容易學習到一半便分散了注意力，在不同的應用程式和畫面上轉來轉去。

僅輔助非終點 仍須融會貫通

其次，學生和家長放太多心思在軟件和硬件，便很容易忘記學習的初衷：學習成功的主要關鍵依然是學生的專注力、勤奮和適切的讀書方法。學習絕大部分文理商科目的步驟皆包括：先由學生經課堂和課本透徹理解內容、再記憶資料，最後融會貫通，並在考試中表現出來。電子學習只是一種工具，或許有助學習的進程，卻非終點。電子學習即使設計得再好，通常只是幫助「理解內容」這一早期階段，然而，單是明白內容，還遠遠不足以算是純熟運用所學，例如一般小學四年級生已學會了四則運算，應用程式和互動遊戲不難令小學生掌握「先乘除、後加減」這些基本概念，但數學題目千變萬化，學生若要考試表現優秀，仍然要勤做功課，從練習中熟習應對各種刁鑽題目，和找出自身弱點。

另外，筆者從常理推測，上述調查中，經常使用電腦學習的學生，在日常生活中也經常使用電腦作娛樂和社交用途，反過來影響他們的學習時間和專注力。有育兒經驗的讀者可能都知道，如果你善意地把一部智能手機給小孩，方便他和同學仔做project，問功課，不出數天便會變質，變成「點止做功課咁簡單呢」。使用數碼產品一旦成為長期習慣，其好處和副作用會同時影響學童，實際上是很難分割開的。

電子學習當然也有其優點，一些設計良好的產品確可勾起學生的學習興趣。對大學生和成年學生來說，他們較有定力，能長時間專一利用電子學習深化理解和思考；高階課程的內容浩繁，以數碼方式更能展示一些複雜的資料和模型，這些都是以往紙本書和黑板難以呈現的。

▲ 現今校園的上課方式，學生經常要使用電腦學習和做功課，教學材料變得多元化，也愈來愈重視人機互動的效果。（資料圖片）