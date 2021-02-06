塑膠垃圾貿易 港怎脫「自由港」污名

立法會周前討論香港廢物政策，多位議員關注香港「洋垃圾自由港」的角色。環境局官員就此大派定心丸，指近年經香港轉口的廢塑膠量已大幅減少，上述情況已是「歷史事件」，又預期管制塑膠垃圾貿易的《巴塞爾公約》今年起實施後，經香港轉口的塑膠垃圾將進一步跌至「微不足道」的數字。

業界轉運圖利 非「微不足道」

隨着中國2018年收緊「洋垃圾」進口，香港轉口廢塑膠數量已從2016年的270萬噸，大減96%至去年的9.6萬噸。從數字看，難怪官員樂觀地說這是「歷史事件」。然而，國際刑警去年8月發表《戰略分析報告：自2018年1月以來全球廢塑膠市場的新犯罪趨勢》，在在提醒全球塑膠垃圾貿易不單並未衰落，反而方興未艾，推算市場大餅將由2016年估計的348億美元，大幅增長近45%，至2022年500多億美元的大肥肉，並且吸引黑社會等不法分子來分一杯羹。從這個角度看，數字既非「微不足道」，亦非「歷史事件」。

中國關上洋垃圾的進口大門，經香港轉口內地的塑膠垃圾自然減少；但國際刑警報告強調，最新的垃圾貿易運作趨勢，是把轉口的自由港（Free Trade Zone）偽裝為貨物來源地，從而轉運他國。報告更點名香港，指出2019年入口馬來西亞的七個裝載塑膠垃圾的貨櫃，正正經由香港轉口，為的是掩飾貨物來自比利時的事實。也就是說，香港的垃圾貿易中轉角色，依然關鍵。

綠惜地球分析廢塑膠貿易數據顯示，美國是香港最大的廢塑料來源地，該國在2020年，合共向香港出口約7.5萬噸廢塑膠，佔本港總進口量的25%。問題是，美國是發達國中唯一的《巴塞爾公約》非締約國；在公約實施後，更有迹象顯示，不法業者正透過轉運墨西哥等迂迴方式，把低端塑膠轉口，香港政府是否又有對應措施？

國際刑警的報告也指出，不肖業者眼見《巴塞爾公約》正式管制塑膠垃圾貿易，斷不會笨笨的在貨櫃貼上「塑膠垃圾」幾個大字，改為奉上虛假的報關文件。

承官員貴言，我也期望未來的塑膠垃圾貿易量「微不足道」，但哪怕只有一、兩個貨櫃的塑膠垃圾，一旦非法傾倒在發展中地區的窮鄉或郊野，當地根本欠缺資源及設施妥善處理。且用官員說的9.6萬噸廢塑膠換算，便是5,300多個滿滿的貨櫃。對發展中地區而言，何苦「微不足道」？

全球製造出太多難以處理的即棄塑膠，意謂垃圾貿易量絕不會「微不足道」；而發達國家尚未建立起具效益的再造系統，也因此國際間藏污納垢的垃圾勾當，仍不會是「歷史事件」，而只會以更刁鑽的形式在南北國之間流竄，當中還需要自由港當白手套。

抽查重點貨櫃 發牌規管商家

筆者無意責難環保部門和海關不力，反而寄予深切期望，趁《巴塞爾公約》的契機做好監督、情報收集及抽檢貨櫃，以洗脫垃圾貿易自由港的污名。以下拋磚引玉，提出建言：

一、重點抽查廢塑膠主要來源地的貨櫃，包括非締約國美國，墨西哥、加拿大、德國、比利時、英國等地的廢塑膠貨櫃；

二、一旦抽查發現廢塑膠貨櫃屬受管制廢品，應立即對外公布；

三、每個季度，向立法會環境事務委員會滙報把關工作，主動披露廢塑膠貿易的種類、進出轉口、抽查貨櫃及檢控執法的數據與進度；

四、嚴格管制本地廢塑膠進出口，以發牌制度規管本地廢塑膠貿易及再造商家。

▲ 隨着中國2018年收緊「洋垃圾」進口，香港轉口廢塑膠數量已大減96%至去年的9.6萬噸。（資料圖片）