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校園禁手機

副刊版 2021/02/08

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有關內地中小學校園也提倡禁手機的做法，其實早兩年已提出，只是一直沒執行到位。當然因為落實不易，而且真正執行禁例起來，引發過不少爭拗。最極端者是有學校一刀切，集體沒收並打碎銷毁學生手機。

此前的做法，大都只是鼓勵學生課堂時關機或靜音，不能接聽及上社交媒體，不是把手機禁於課室外，或完全不准帶進學校，因為現時社會環境，學生在上下課時都極需要手機方便和家長聯絡。

但話說回頭，當老師的，若遇上課堂上不斷有手機響，或見學生埋頭看機，也真不知怎教下去。若要禁進課室，單是學生手機在課堂教學時間該放在哪裏已叫人頭大。若入課室前，統一沒收手機如何執行（因若進了課室就好難保證學生不偷偷開機）？幾十部手機放哪？如何核實？如有遺失是誰責任？若有緊急事故找不到家長又誰負責？

這是如何禁的問題。另一方面，是如何繼續電子化教學問題。手機運用到教學生活當中，一早已成慣例，我所知的不少中小學教法，也得悉不少是大幅度用手機來安排作業，教師叫學生下載app來學習等。更不用說，學生有時要通過手機來跟老師及家長即場溝通。

有些較關心子女上課的家長，也會叫學生時不時用手機拍下教學上課情形，甚至把堂上播放的PPT也拍下，給家長了解進度。確是應了那句：中小學生和人類一樣，也是一刻離不開手機了！至於學生私下用手機打遊戲，影響學習自然也是事實。

之前有些學校禁手機執行嚴格，則催生出另一種學生「反制」方式，即是大量使用備用手機，這也解釋了中國有一個龐大的學生款手機市場，供應大量價格便宜，給學生上繳後備用的第二部手機。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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