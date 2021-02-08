營養師的低脂團年飯貼士

「以往每年我們都會到酒樓吃團年飯，今年疫情關係只能在家吃，媽媽曾提議訂購盆菜，但我和妹妹打算給他們驚喜，由我們來煮這頓團年飯！」Yuki對我說，「過去一年，我們多了在家煮食，亦經常參考煮食影片，便想到要挑戰煮團年飯；自己煮的話，相信亦較外訂盆菜健康。」我大讚她：「一定！」

團年菜式一定要數炆冬菇，炆煮菜式的汁料美味，不少人亦愛連汁撈飯；但長時間的炆煮過程，食材的脂肪一直滲出，結果愈炆愈肥膩。食材宜以低脂肪為首選，如髮菜蠔豉炆冬菇、花膠炆瑤柱、海參鮑魚炆冬菇，避免加入高脂肪的排骨、五花腩、鵝掌、豬手等。海鮮亦是低脂食材的好選擇，除了蒸魚寓意年年有餘，近年亦流行煎金蠔作為賀年菜式；蝦亦寓意新年笑哈哈，紅色亦充滿着新年氣氛；建議可煮茄汁蝦碌、蒜蓉蒸開邊蝦，簡單白灼蝦亦可，進食時宜避開蝦頭部分；另外，可配搭蔬菜類炒，如西蘭花、荷蘭豆或露筍炒蝦球，因避開了蝦頭部分，更為低脂，亦可增加進食蔬菜的機會。

Yuki笑道：「不錯！炒蝦球也簡單方便，那蔬菜有甚麼提議？單單灼菜似乎太寡……」

我提議：「你可先用脫脂雞湯，將豆苗或生菜灼熟，然後預備罐頭即食鮑魚，將鮑魚連汁翻熱，直接鋪在蔬菜上便成，鮑魚汁不但可提升蔬菜味道，而且不含脂肪，簡單方便。」

Yuki點點頭，一邊想着：「對！簡單就好！」我繼續說：「最簡單當然可以預備燒味加餸，如白切雞、瘦叉燒、燒肉等，進食時宜避開皮層及肥膏，脂肪會較燒鴨、燒鵝、乳鴿等低。」

（編按：想了解營養師對團年飯的煲湯及甜品健康甜士，可【按此】收看。）