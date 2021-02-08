非like即hate以外可能性

近日少了瀏覽社交媒體，有時最多一天快速瞄一、兩次，因為發現當自己長期在綫時，心情會受影響，所以開始慢慢從放在網上世界的時間和關注，轉移回到實體世界。與其日日在社交媒體上心到咬牙切齒，倒不如抽離一點，把精力關注在人身上。這陣子，反而多了與實體世界的朋友聯誼，經歷這一兩年的各樣（包括心情）動盪，更珍惜今時今日，人仍在、情誼仍在。疏離社交媒體的日子，反覺心情輕省了，自己情緒自己作主，因為有研究證實，社交媒體很易令用家思想兩極化或鑽牛角尖。

美國學者做了一個實驗，A組可在社交媒體看到的政治議題表達like或嬲嬲豬，B組則只能在社交媒體看到同一政治議題報道，但不能做按like或嬲嬲豬的動作。兩組人比較後，A組的政治立場更強化、更極端化。可以想像，現實世界更甚，因為我們每一天都在社交媒體like 啱聽、啱嘴形的，而遇到與自己看法不同的，或會毫不猶疑地即俾嬲嬲豬；網上世界就是如此-非like即hate，二元分野得很簡單，而且太簡單。

哈佛商學院社會心理學教授Amy Cuddy的研究證實，人的行為會影響其看法和態度，即是我們會透過觀察自己行為，去告訴自己是個怎樣的人。當我們在社交媒體上給出一個like或嬲嬲豬時，大腦就會透過閱讀這個按like或dislike的行為，去強化自己：「我是支持××（可指人、立場或看法）的人」或「我是討厭××的人」，久而久之，牢固了我們的既定思維，亦兩極化了不同立場的人之鴻溝。

若社交媒體繼續只有like和dislike屬性的表態emojis，社會就只會繼續走向兩極化，如此趨勢，兩邊的人以後如何還能有偈傾？我認為，like同嬲嬲豬之間仍有很多可能性，例如：加個「respect」的表態emoji、讓人可以表達「我未必完全認同，但尊重你看法」，不是比起非like即hate的二元思維更好嗎？