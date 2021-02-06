中美鬥智不鬥狠 留一綫利益空間

美國新任總統拜登替外交政策正式定調，將中國形容為「最嚴峻的競爭對手」（most serious competitor），但仍準備在符合國家利益時與北京合作。白宮易主後放棄全方位打壓中國，中方對拜登則釋出善意，爭取繼續發展自強，惟雙方長遠對峙大局始終不變。有重量級專家建議，中美要嘗試建立一定互信，且劃出不能逾越的抗爭底綫，鬥智不鬥狠，以免擦槍走火。

華向拜登釋善意 聚焦合作可能性

拜登周四首度發表外交政策演說，主軸落在跟盟友合作，強調外交將重回美國對外政策核心。他聲言，美國會在經濟、人權、知識產權問題上正視中國，既靠國內重建，也會和夥伴攜手，惟只要符合國家利益，預備跟北京合作，可謂留一綫空間，一改前朝特朗普的蠻衝遏華政策。

另一邊廂，北京同樣周密地調整策略和態度，對新官上任的拜登示好。美軍驅逐艦前天在拜登政府聲言一個中國政策不變後，首度越過台海，中國外交部已低調處理；拜登演講後，內地官媒再次聚焦報道他談及可和中方合作。

由於白宮眼下致力修補跟傳統盟友的關係，對華提出所謂「戰略忍耐」，已有東盟和歐盟多邊經貿協議在手的北京，遂決定趁機稍息，背後正要換取更多時間和空間，進一步發展壯大。

澳洲知華派前總理陸克文剛撰寫5,000多字鴻文指，中國日益自信經濟總量2030年前趕過美國，力推科技突破和軍隊現代化，故未來十年雙方張力只會有增無減，全球岌岌可危，極需要且仍有可能構建「可控的戰略競爭」，如共識不發起網絡突襲，以防競賽激化至公開交戰。

他分析，美國蘇聯在古巴導彈危機飽吃驚風散後，尚且能在外交、意識形態等激烈競爭下劃出國安硬底綫。拜登政府首度承認維持「一中政策」後，應當切實遵行。

環保限武可合作 重建中美互信

中美均深受極端氣候衝擊，且押重注綠色政策，北京找回老資格的謝振華擔任特使，與相熟的美國特使克里切磋，各方廣為稱道。陸克文認為，中美倘能通力合作推動環保大計，或能重建一點互信，慢慢擴展到合議北韓和伊朗核武等問題。

哈佛大學著名國際關係學者沃爾特（Stephen Walt）亦指，中美首要辨識利益交疊的範疇，探求如何協商增加互利、減少共損，最明顯可嘗試令貿易戰降溫，軍備限制以至台海問題也有可能。

以美國角度看，沃爾特直指要修補特朗普重挫的國際形象，既然中國公開主張多邊主義，白宮只要拉攏盟友，已可確保世貿等有適切改革，最重要是維持必要合作，慎防競爭過火。

不過，拜登揚言要重建「民主聯盟」的好夢，其實隨時落空，起碼法國總統馬克龍同日已放話強調「歐洲主權」。即使跟美國新政府重歸於好，他指歐洲的「戰略自主」絲毫不變。這在在提醒美國，任拜登怎樣設法遏止中國冒起，歐盟與白宮的利益並非緊密交織，絕不能予取予求。

責任編輯：劉婉雯