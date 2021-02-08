  • 19°C
香港時間 : 2021208日 (一) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加國今年10大職位 客服代表疫下需求增

行政人員版 2021/02/08

分享：

【本報訊】加拿大政府日前宣布為開放新的工作簽證予香港人申請，放寬本港年輕人的移民條件，令這個移民熱點再次成為港人熱話。

而受新冠肺炎疫情打擊，加拿大的經濟亦正處於復甦階段，外電報道指出，還有超過三分之二

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

亞馬遜CEO接班人 身家至少31億
2021/02/05
亞馬遜CEO接班人 身家至少31億
亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格
2021/02/04
亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格
全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年
2021/02/03
全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年
鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金
2021/02/02
鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金
韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決
2021/02/01
韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決
加拿大 司機 工種 護士 顧客服務 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎

上一篇文章

分析綫上對話 助企業訂數碼戰略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？