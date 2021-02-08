加國今年10大職位 客服代表疫下需求增 行政人員版 2021/02/08 分享： 【本報訊】加拿大政府日前宣布為開放新的工作簽證予香港人申請，放寬本港年輕人的移民條件，令這個移民熱點再次成為港人熱話。 而受新冠肺炎疫情打擊，加拿大的經濟亦正處於復甦階段，外電報道指出，還有超過三分之二 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 亞馬遜CEO接班人 身家至少31億 2021/02/05 亞馬遜CEO接班人 身家至少31億 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 2021/02/04 亞馬遜第二總部設計曝光 採螺旋形戶外風格 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 2021/02/03 全日空擬推新計劃 員工最長可休假2年 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 2021/02/02 鼓勵員工就地過年 粵公司派逾200萬獎金 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 2021/02/01 韓快遞業罷工保權益 勞資政府速協議解決 加拿大 司機 工種 護士 顧客服務 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入