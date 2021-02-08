加國今年10大職位 客服代表疫下需求增

【本報訊】加拿大政府日前宣布為開放新的工作簽證予香港人申請，放寬本港年輕人的移民條件，令這個移民熱點再次成為港人熱話。

而受新冠肺炎疫情打擊，加拿大的經濟亦正處於復甦階段，外電報道指出，還有超過三分之二

...