奧地利仙樂飄飄 新冠人禍都不mute

經典電影《仙樂飄飄處處聞》《Sound of Music》男星基斯杜化龐馬（Christopher Plummer）逝世，終年91歲。在超過60年演藝生涯，參與過百部電影、電視劇及舞台劇演出，他到82歲才奪得奧斯卡最佳男配角，成為最年長奧斯卡得主。基斯杜化龐馬最為人熟知的角色，始終是《仙樂飄飄處處聞》中的奧地利海軍軍官，該片在1965年奪得奧斯卡最佳電影，還打破《亂世佳人》《Gone with the Wind》紀錄，成為最賣座電影，當年在香港亦很受歡迎。這齣音樂電影很多歌曲由女主角茱莉安德絲（Julie Andrews）主唱，例如《Do-Re-Mi》、《Edelweiss》在香港亦街知處處聞。

希特拉上台 薩爾斯堡音樂節蒙污

《仙樂飄飄處處聞》其實是真人真事改編，但就改了很多。電影中，講述的是修女瑪利亞到軍官家中給他的7個孩子做家庭教師，為這個沉悶的家庭帶來了音樂和笑聲，瑪利亞和喪妻的軍官日久生情。新婚之際，納粹吞併奧地利（亦有說德奧合併），痛恨納粹的軍官帶領全家離開薩爾斯堡，到瑞士過新生活。電影中，男女主角帶着7個孩子徒步攀過風光旖旎的阿爾卑斯山到瑞士，一手提行李一手帶着樂器，這些畫面都深深印在當時純真的電影觀眾心裏。

實情是，他們一家乘火車逃離納粹魔掌，經意大利輾轉去了美國。現實中的軍官Georg Von Trapp亦非電影中那麼嚴肅冷酷，本身亦喜歡音樂，反而女主角真身Maria Von Trapp卻被指情緒起伏不定，偶爾叫罵，甚至體罰小朋友，和電影中和善有耐心不一樣，真人版和電影故事還有很多不雷同，此處就不詳述。

電影中，男主角在薩爾斯堡音樂節演唱名曲《Edelweiss》，滿是反抗納粹的愛國情懷；現實中，當時奧地利角色是有爭議的，不少人支持納粹。世上有名的薩爾斯堡音樂節（Salzburger Festspiele/Salzburg Festival），雖則提倡的只是音樂，但也少不了人禍介入。自從1920年開辦以來，音樂節每年夏天滙聚來自世界各地，最優秀作曲家、劇作家、指揮家、歌唱家、管弦樂團等，獻上表演。

希特拉上台後，德語音樂圈受到嚴重的政治干預，奧地利被德國吞併，薩爾斯堡音樂節不可避免地沾上納粹色彩。音樂工作者用藝術來反抗納粹，不是沒有，但音樂界沒有想像的那麽簡單，有指揮家求去，亦有順從納粹的人接過指揮棒。

莫扎特雖然出生於薩爾斯堡，但他父輩原籍德國，當時奧地利人依然認為莫扎特是他們的作曲家，納粹則將這位偉大作曲家的音樂用於鞏固自己政權，當作宣傳符號。納粹充分利用以莫扎特為核心的音樂節，曲目設置以宣揚日耳曼文化為核心，觀眾包括從戰場上輪換撤下的德軍。莫扎特的音樂就是對第三帝國這些人們的褒獎，他是音樂界公認的超級文化Icon，無論知名度、認可度、受歡迎度，鮮有人能及，所以納粹不惜通過各種方式來「洗白」莫扎特，最大化地利用來證明納粹文化的優越性。這個企圖，隨着1945年柏林被盟軍攻陷而煙消雲散。部分歌劇作品在納粹時代被奉為文化瑰寶，二戰後淪為陪葬品。

除了人禍，薩爾斯堡音樂節今天還得應付新冠肺炎入侵。去年夏天音樂節沒有取消，如期舉行，是歐洲唯一保留的大型音樂節，最主要的原因，乃去年恰逢薩爾斯堡音樂節100周年。新冠疫下，奧地利果斷封城、停工停學等，在歐洲各國之中較早控制住疫情，平均每天只約100宗，後來當局每兩星期推出重啟政策，有層次、有條理地逐步解封，文體活動在去年5月底重啟。

薩爾斯堡音樂節本該盛大慶祝的百年慶典縮減，原定200場演出縮減到110場，活動時間從44天縮減為30天，總入場人次由過去每年20多萬，減少至7萬多。門票實行實名制，方便追蹤密切接觸者，現場觀眾和工作人員必須佩戴口罩並保持1米社交距離，所有工作人員和演出人員必須在演出開始前4天內做新冠檢測，演出場地通風設施和空調系統升級達到醫用標準，取消中場休息。在音樂節結束後，主辦單位表示在嚴格執行防疫措施後，各項室內演出都沒有出現新冠個案。

天災人禍磨難 奧地利音樂續奏響

新冠疫下，一些國家的歌劇院及歌劇、音樂、舞蹈等演出團體需要裁員減薪，奧地利「音樂之都」維也納的國家歌劇院卻同樣在去年9月重開，並且汲取薩爾斯堡的防疫經驗。演出陣容縮小，限制入場觀眾人數，裝設透明板分隔群眾，必須帶口罩等，可以說是中間落墨措施，沒有一刀切封殺演出活動。奧地利和香港氛圍不同，除了有很多人靠這些演出吃飯，亦有不少人覺得沒文化就沒有社會，「音樂之都」，文化活動不能hold。他們寧願接受經常性新冠測試，和冒着始終存在的感染風險。

不論薩爾斯堡音樂節抑或維也納的演藝人們，都在疫情下彰顯出音樂以至人性的堅韌，奧地利音樂，在天災人禍的磨難中仍然奏響。新冠病毒也許會變種，奧地利的音樂基因則沒被改變。即使病毒和壞人來來往往，音樂每一次響起，仍舊在薩爾斯堡及奧地利，碰撞出藝術火花，展現不同時代的人類風華。今天在維也納看歌劇、聽音樂會，或許不可再站起來大叫「Bravos」，拍爛手掌還是容許的，仙樂還是繼續在奧地利飄飄，處處聞。