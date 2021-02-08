後默克爾時代 德歐對華態度怎改變？

美國外交大師基辛格前幾年對美國領導地位隱晦表達憂慮時，指出一個陷入分裂的大西洋，會令歐洲成為歐亞大陸的附屬品，受到希望民族復興的中國支配。今天看來，基辛格對美國的擔憂非杞人憂天，歐美確是漸行漸遠，難道歐洲計劃下一盤更大的棋？

接班大熱拉舍特 仍屬知華派

拜登時代剛剛開始，中國在中美博弈間看來找到個可靠夥伴：德國總理默克爾。默克爾抵住內外壓力，使德國成為主要西方國家間罕見未明令針對華為的一員。她沒有理會拜登團隊施壓，去年底促進《中歐全面投資協定》談判完成。她上月更在達沃斯論壇上和應中國國家主席習近平演講，同意世界需要多邊主義，反對搞小圈子和新冷戰。

問題是，默克爾快要走了。德國今年10月會舉行大選，默克爾早已承諾不會尋求再度連任總理，使16年任期看齊促成兩德統一的前總理科爾（Helmut Kohl）就夠了，免得超越自己的政治恩師。

默克爾接班人大熱門是拉舍特（Armin Laschet）。這位北萊茵威斯特法倫州長上月當選基民盟黨魁，成為今年代表默克爾一黨出選總理的推定人選。北威州是德國經濟火車頭，貢獻全國逾20%的GDP；拉舍特深知中國市場的重要，因此對中國態度溫和，主張要務實處理中德、中歐關係，以及與俄羅斯關係。他指出，任何國家都無法只跟奉行相同社會模式的國家從事貿易。

然而，這恐怕不等於中德與中歐關係今後就會一帆風順。基民盟大選保住最大黨地位有較大把握，但拉舍特這位知華派就算當上總理，他能否如默克爾一樣充滿政治能量，駕馭大局一錘定音，還是德國政壇會在默克爾卸任後群雄並起，令拉舍特外交決策必須平衡不同派系利益，實為未知之數。民調也顯示，基民盟選後或需拉攏綠黨組閣，而綠黨近期已在指控默克爾太過親華。

而且按德國政壇慣例，大選期間代表一黨問鼎總理的不一定是黨魁，意味拉舍特還須首先贏得黨內提名。他的有力對手就包括現任衞生部長施潘（Jens Spahn），後者因應疫情對中國顯得強硬。

歐洲人冀歐盟運作 功利先行

德國今後怎樣看待中國，事關歐洲在世界上如何自處的問題；中美世紀爭鋒已成為不可改變的世界大格局下，這個問題愈來愈逼切。歐洲既是美國傳統盟友，經濟發展卻需要中國，歐洲成為中美鬥爭磨心甚至是犧牲品的風險愈來愈大。歐洲無疑亦已意識到危機，故正在設法避免壞結果。

歐洲要如何金蟬脫殼，內部固然有路綫之爭，政策更必定會有反覆，但一項研究可以看出大趨勢的端倪。全球疫情正在加速重塑歐洲人的世界觀，泛歐智庫「歐洲外交關係委員會」（ECFR）去年調查9國1.1萬民眾，顯示大部分人皆認為，不能再依靠域外大國，但又不能只靠本國，而是要積小成大，幾枝竹一扎斷節難。

調查發現，只有15%歐洲人主張21世紀會如20世紀一樣，是個冷戰二元對立的世界，其他國家都得選邊站。另外29%歐洲人相信，21世紀更像19世紀，是個「人不為己天誅地滅」的時代，每個國家都只能靠自己，或者功利地與一些國家結盟捍衛利益，而歐盟這種泛化的架構很可能失敗。

佔最多的42%歐洲人則判斷，21世紀是個多極世界，是個不同集團與區域競爭的新時代。他們相信，歐洲到底可以馳騁沙場叱咤一時，還是淪為等閒之輩無關痛癢，就取決於歐洲各國聯合行動的能力。這種世界觀可謂是全球主義與民族主義的結合，一方面對歐盟這種超國家架構存有盼望，但另一方面卻是為了自成一極，與其他超級大國分庭抗禮，因為理想的世界不能依靠中國、美國或俄羅斯。

換句話講，歐洲人逐漸相信，歐盟作為國家間的聯盟，運作應當功利先行，過去重視的成員國價值趨同應當退居其次，而歐洲各國必須集體參與，大家才有成功的希望，否則就是所有人皆輸。這看來應了英國已故歷史學家Alan Milward多年前的立論：歐洲一體化大計並非民族國家主權的升華，反而是為了重振民族國家主權，只因歐洲國家個別力量太小。

脫離美國陰影 遇天時利地人和

「歐洲優先」當然並不代表歐洲會投向中國，但會在一定程度上意味改變依靠美國的傳統格局。因為只有奉行多邊主義，將國際權力盡量打散，歐洲自己才可以避免靠邊站，同時爭取時間累積實力。

歐陸兩個龍頭國家德國與法國，其實早在50年代已察覺歐洲必須聯手方有資格周旋於超級大國。1956年第二次中東戰爭，英法與以色列試圖武裝奪取埃及蘇伊士運河，惟美國戰後外交政策尚在醞釀期，並出於希望獲得第三世界支持對抗蘇聯，而選擇與埃及站在一起，強硬施壓英法以撤軍。雖然美國終未能阻止埃及等阿拉伯國家投向蘇聯，事件還是凸顯了美蘇才是真正玩家，歐洲只是矮子。

蘇伊士危機象徵英國霸主地位徹底結束，倫敦自此緊跟華盛頓；法國相反選擇了自強道路，1966年一度退出北約，馬克龍前年稱北約腦死亡也是這「反叛」基因的體現；德國雖未捲入危機，但也與法國同感。西德首任總理阿登納（Konrad Adenauer）直言：「法國與英國永遠無法與美蘇較量，德國也不能，指點江山的唯一辦法就是團結創造『歐洲』，時不我待，『歐洲』就是復仇。」

德法的歐洲夢當年礙於蘇聯威脅、美國強勢未能實現；今天蘇聯早已消失、美國領導失效，加之疫苗分配問題有如照妖鏡照出各國真本性，歐洲脫離美國陰影似乎終於有了天時利地人和。

京續開放 經貿合作紐帶難撼動

歐洲自立縱也意味終有一日要擺脫依賴中國市場，但這至少是對美機動後才可走的一步，說實在也未是時候。金融海嘯後，中國市場曾助德國GDP一年間V型反彈；德國現時顯然希望並需要再獲提振。德國最大車廠福士即有近半收入來自中國；智庫GMF中國問題專家Mareike Ohlberg稱：「要不是汽車業，我們的對華政策會很不同。我不認為拉舍特的政策會與德國最大產業對着幹。」

可以預期，中德與中歐關係在後默克爾時代的可見將來，會保持「不破」。中德歐的價值觀交鋒雖然相信會更為頻繁，帶來一些干擾和震盪，但只要中國市場保持開放，前者則難以撼動中德歐經貿合作紐帶，遑論撕破臉也會有違多邊主義與不選邊站原則。默克爾本人就正是對華「價值觀外交」過來人。

▲ 德國總理默克爾抵住內外壓力，沒有理會美國總統拜登團隊施壓，去年底促進《中歐全面投資協定》談判完成。（路透社資料圖片）