慣性攬炒阻抗疫 誤人子弟礙國安

教育局提出，若全校教職員能夠每2周進行病毒檢測，便可申請全部學生回校上半日課。然而不少校長和教師竟強烈反對，部分更質疑「為何只要求老師做檢測而學生不用」，箇中透露的思維模式和心態，不禁令人對教育界現況感到極為憂慮。

最基本的問題是：今次教育局純粹為全港學校提供多1個選項，絕非強迫檢測，校方亦可自行決定有否需要作如此安排——那一眾反對這項新政的校長和教師，難道認為應該剝削其他學校的選擇權？這未免太霸道了吧。

反教師檢測 政見扭曲價值觀

至於有教師乃至一些輿論批評，「為甚麼學生不用檢測，卻對老師有所要求」，如此說法則更是可悲又無稽：教師保護學生，可謂天經地義，透過檢測證明自己不會傳染同學，並讓家長們多一份安心，根本是為己為人。為人師表者，如今竟反過來把自身責任推向學生，而不是透過身教，展示如何承擔個人責任，那是讓政見扭曲了價值觀，而間接傳授予下一代，誤人子弟。

當然有人會反駁：「可是學生也有可能受感染呀！質疑學生亦應該接受檢測，有何不妥？」這種思維方式的無稽之處，在於沒有否定「老師要接受檢測」此核心論據，純粹拖其他人落水——畢竟，就算教育局真的突然修訂申請門檻，要求學生也須接受檢測，亦不見得一眾教師們可以不用驗吧。

換言之，以上種種托詞，其實反映出背後的「慣性攬炒心態」：明明是自己不負責任，卻反過來說因為其他人不負責任，所以認為自己也可以不負責任。在香港人的印象中，以此方式「造句」最常見於前年黑暴時期：縱然出現了火燒人和磚殺人的情景，支持抗爭者總不會叫停勇武派，更不斷強調「警方也有使用武力」，結果令暴力不斷升級，以求達到攬炒目的。當時外國傳媒也有專題報道，謂此乃抗爭行動中的刻意挑釁策略：因為只要迫使警方出手，鏡頭便會集中前綫警務人員，從而轉移了對暴徒縱火和刑毀等各式暴力之焦點。

與上述情況相關的另一教育界怪現象，是教育局上周就《港區國安法》向全港學校發出詳細指引，當中包括要求校方先主動制止學生在校內高叫涉及港獨口號，其後按情況才決定是否報警。碰巧本月初民建聯提出新口號「變革香港」，於是有聲音質疑：既然俗稱「光時」的政治口號在校內不准喊，難道建制派的口號卻可以？這是慣性攬炒心態作崇的又一例子：高呼「光時」必屬違法，絕不存在因為「變革香港」這句口號出現而有所轉變。何況，教育局局長去年已發信警告校方，不應將政治帶入校園，故此這兩句口號自然不得在校內呼叫。

強檢封區揭露 港人自私一面

不幸的是，慣性攬炒心態除了常見於教育界，最近亦出現於全港各個強制檢測圍封區，反映此乃香港人的一種普遍心態——像有受圍封影響的居民向傳媒表示：「圍封整條街有甚麼用？某幢樓宇有確診個案，全面封鎖那一幢不就好了？封48小時逼人應門檢測就成，免我麻煩！」這說法充分展現港人極度自私的一面：對別人不妨用極權手段，只要不搞我便可以了。

問題在於：住在高危大廈的人固然要驗，但住隔壁的，又憑甚麼肯定自己毋須接受檢測？畢竟圍封範圍除看確診個案數目，還基於環境數據（如污水檢測結果），如此自私之心態，本質跟老師推卸檢測責任予學生類同，更罔顧公共衞生訴求——當然，不排除有居民聲稱自己會主動去驗，並以此批評政府不用封街強檢。實情卻是：第一次封區不少人逃跑，往後也有許多戶不應門。口裏說「得」，身體最誠實：這些人全部有擴散新冠病毒風險，無疑在抗疫方面跟全香港一齊攬炒。

疫下人手短缺 醫醫相衞自保

教育界既如是，一般人也如此，連本身擁有醫學專業的醫生們亦都只顧自保。醫醫相衞，其實正是慣性攬炒心態之彰顯——上星期四，行政長官宣布，政府即將立法，容許持香港身份證而在海外指定機構習醫者可回港行醫，並在公營機構工作一段時間（至少5年）後取得全面註冊。許多本地醫生卻一如以往，對此新政猶如本能反應般，同聲強烈反對。

反對一方主打論點，是要求回港人士考專業試並無不妥。但是此乃醫生保護主義的慣常伎倆：注意本地醫學生可用相對較長的時間逐步完成考試，但是海外回港者卻要在一段極短時間內考畢；剛畢業及註冊的海外醫生也算了，但更離譜的是要求海外有專業資格的醫生，返港執業仍必須由基礎醫學開始考，完全無視其專業經驗，本質上乃極盡羞辱之能事。

過去也有醫生投訴，若然真的想幫助公營醫療系統，政府便應該只許回港醫生進入醫管局旗下醫院，不讓他們加入衞生署或2間醫學院工作——也就正如上文分析，慣性攬炒心態往往會演變為一種不可理喻的霸道。

事實是疫情持續那麼久，若有公家醫生至今仍未理解衞生署和醫學院也缺人手，實在自私得匪夷所思。

說到底，引入海外習醫港人回來，由於大部分要在公家醫院工作5年以上，故必定能夠減輕人手壓力。寧可公營醫療系統「爆煲兼做死自己」，亦不容其他具專業知識的港人回來幫手，實在太傻；若考慮到有那麼多病人長時間等候，而仍然堅持保護主義，慣性攬炒，那簡直是欠缺醫德。

▲ 教育局提出，若全校教職員每2周進行病毒檢測，便可申請全部學生回校上半日課。（資料圖片）