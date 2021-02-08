Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 行政人員版 2021/02/08 分享： TikTok爭議弄得滿城風雨，熱門社交通訊軟件Snapchat早前就趁機推出Spotlight功能，藉此與TikTok作競爭。而Snapchat近日宣布，Spotlight推出短短兩個月，平均每月活躍 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV 今日 YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 2021/02/05 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 社交平台Parler CEO上月遭解僱 2021/02/05 社交平台Parler CEO上月遭解僱 15城市5G測速 首爾最快港排11 2021/02/04 15城市5G測速 首爾最快港排11 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS 2021/02/04 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS Snapchat 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 軟件 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入