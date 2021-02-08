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Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億

行政人員版 2021/02/08

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TikTok爭議弄得滿城風雨，熱門社交通訊軟件Snapchat早前就趁機推出Spotlight功能，藉此與TikTok作競爭。而Snapchat近日宣布，Spotlight推出短短兩個月，平均每月活躍

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欄名 : 科技新知

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