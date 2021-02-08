YouTube自3月起 不支援第3代Apple TV 行政人員版 2021/02/08 分享： 去年底Apple TV推出tvOS 14更新，開始支援YouTube的4K播放。不過，使用第三代Apple TV的用家近日就收到通知，YouTube應用將於下月初停止支援第三代Apple TV。 The ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 今日 Snapchat推Spotlight僅兩月 平均每月活躍用戶逾億 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 2021/02/05 Skype for Business 微軟籲用戶移至Teams 社交平台Parler CEO上月遭解僱 2021/02/05 社交平台Parler CEO上月遭解僱 15城市5G測速 首爾最快港排11 2021/02/04 15城市5G測速 首爾最快港排11 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS 2021/02/04 小米內地版MIUI 12.5 無法安裝GMS Apple TV YouTube iPhone iPad AirPlay IT技術 商業 科技行業 創新科技及應用 科技產品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入