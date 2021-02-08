地盤爆疫遏止莫遲 短期密檢保港安全

機場第三跑道地盤群組連續6天擴大，已增至28人，機管局明日起要求所有進入工地員工皆有陰性病毒檢測證明，發展局表示措施月內將擴至全個建造業。疫症襲港超過一年，屢有工地一爆再爆，當局的強檢安排只能說是亡羊補牢，仍須盡快從根本降低環境風險，包括確保工地乾淨安全、勤加巡查防止違規、廣用快速抗源檢測，更要設法提升行業疫苗接種率，以免再有地盤工染疫，帶病毒到各區，結果整個香港受害。

星早強檢地盤 愛爾蘭停工程

本港第4波疫情徐徐回落，但三跑群組本月幾乎每天有確診，昨晨再有工人猝逝需待法醫驗毒。發展局局長黃偉綸表示，全港工地約有20萬名工友，建造業議會及香港建造商會仍然需時擬定計劃，春節前將公布強檢安排，月內開始實行。

機場三跑工程並非首次出事，將藍隧道單在這波疫情已兩度爆疫，更隨着少數族裔、唐樓劏房等高危因素疊加擴散全個油尖旺，為早前確診者高居不下的要因。比起新加坡早於去年8月要求全部建築外勞每兩星期驗毒，港府反應明顯太遲太慢。

縱觀全球，工地都是大型新冠群組溫床。菲律賓呂宋有地盤最近單日確診58人，多倫多最大型地產項目近期共錄69宗病例，連基本清零的新加坡上月也出現8人群組。海外不少建築商既已自費引入快速抗原測試，港府亦可鼓勵本地業界仿效，配合強檢以防走漏潛伏期病人。

建造業界在多國舉足輕重，愛爾蘭上月忍痛出手，勒令這疫下貢獻近1成GDP的行業停工，僅豁免必要工程。港府至少要釐清官方合約一旦延誤的安排，雷厲要求爆疫工地停工14天。

分批工作防疫 地盤優先打針

三跑工程人員據報每日要與數以百人一同乘船到工地，又要聚攏一處爭相拿器具開工，有員工直指危險。承辦商之一中交建在澳洲的子企John Holland其實會讓員工分批上下班和用膳，兼要求分成小組，減少跨組接觸。港鐵在沙中綫工程亦搭起有蓋通風的用餐區，藉輪流吃飯和社交隔離減低除罩風險。

誠然，空有資源或政策，倘沒工人遵守，一樣枉然。新加坡早已要求全國公司委聘「安全管理人員」，確保同事遵從疫下更嚴格的衞生要求。當地人力部至今巡查了超過3.6萬個工作場所，揪出逾280間違規商企，輕者罰款，重則停業。

為根除中長遠風險，多國均鼓勵以至要求建築工人接種疫苗。美國疾控中心視地盤工為優先群組，本月已可開始接種；不久前批准Moderna疫苗應市的新加坡亦讓高危的建築工率先打針，惟求年底前全員接種。

地盤連番爆疫後，港府終於本月開始替工人定期檢測，但仍要審視工地的日常風險，可要求建築商指派員工確保地盤休息室清潔安全、同事時刻戴口罩，再勤加巡查。工程承建商為免違規以至爆疫被迫停業，同樣應竭力配合政府，額外安排快速抗源測試，堵絕隱形傳播鏈，甚至考慮追隨英美同業訂立新僱傭合約，列明「不打針、無工開」。各方均須盡快負起應有責任遏疫，以免全港無辜又再受害。

責任編輯：陳楚源