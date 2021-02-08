各大商場推超筍優惠 新年開心消費又慳錢

過幾日就到農曆新年，黛安見到各大商場都推出唔少超筍優惠，等大家買到好嘢又慳到錢！

好似將軍澳中心就推出驚喜獎賞計劃，即日起至3月28日，The Point by SHKP會員喺商場嘅餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$200，並成功登記積分，就有1個電子印花，集齊6個就可換領$100商戶現金券。即日起至4月6日，喺場內指定商戶如萬寧、屈臣氏，以電子貨幣單一消費滿$200，同日再去指定美容或時尚服裝及運動用品商戶消費滿$200，可換領特選商戶$100贈券。

另外，陽光房地產基金旗下嘅SSC上水中心購物商場和MCPOne新都城中心，就推出eShop@Sunlight獎賞優惠網站，喺指定日子推出5折同7折嘅$100商戶電子現金券，會員可即買即用，更可與其他商戶優惠同時使用，變相享折上折優惠。

公關姊妹仲話，利園區今年亦有舉辦「新春搶利市贏大獎」，成功完成AR遊戲和註冊成Lee Gardens Club會員就可參加，每人最多有3次機會，頭獎係iPhone 12 Pro手機1部，禮品總值逾$100萬㗎，記得把握機會喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 上水中心購物商場會喺指定日子推出5折和7折嘅$100商戶電子現金券。

▲ 利園區舉辦新春搶利市贏大獎，禮品總值逾$100萬。

▲ 喺將軍澳中心購物儲電子印花可換現金券。